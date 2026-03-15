Carrera En Movimiento por la Educación de Prensa Libre y Guatevisión reúne corredores en la capital

Desde temprana hora de este domingo 15 de marzo, corredores se dan cita para para la carrera “En Movimiento por la Educación 2026” organizada por Prensa Libre y Guatevisión para aportar a la educación en el país.

El Circuito de los Museos, zona 13, en la ciudad de Guatemala, es el escenario donde familias y grupos de amigos llegan para la preparación física y preparar sus kits y apoyar así esta carrera, cuyo fin es fortalecer la formación académica de jóvenes guatemaltecos.

El recorrido es de 5 kilómetros, los corredores ya se desplazan frente al Museo Nacional de Arqueología y Etnología, en dirección al Museo de los Niños.

Posteriormente, descienden al distribuidor vial y continúan en línea recta frente al Aeropuerto Internacional La Aurora hasta completar los 5K.

Cada participante recibió playera oficial y número de corredor; además, la inscripción incluye medalla y cuponera de descuentos.

Christian Blank, CEO del grupo Prensa Libre, destacó que es la segunda edición de la carrera. “Estamos muy emocionados de tener tantos corredores, es una carrera familiar, añadió.

Remarcó que el propósito es acercar los contenidos educativos de Prensa Libre a jóvenes en su formación académica.

Agradeció el apoyo e indicó que cada inscripción a la carrera es una suscripción formativa de apoyo a la educación.

Antonio Barrios, jefe de Redacción de Prensa Libre, dijo que uno de los propósitos de la carrera es motivar la unión familiar, la actividad deportiva y que ha sido masiva la participación.

Agradeció a los participantes, a los patrocinadores y a todas de las personas que de una u otra forma apoyaron este evento en favor de la educación.

Gunther Wellman Hernández, gerente de Mercadeo de Prensa Libre, indicó que el recorrido es un circuito de 5 kilómetros en el que participan familias y mascotas.

Explicó que el propósito es que cada inscripción sirve para patrocinar una suscripción formativa que se entrega a jóvenes de nivel diversificado durante 150 días.

Gunther Wellman Hernández, gerente de Mercadeo de Prensa Libre

Ganadores

Categoría libre masculina

Primer lugar: Augusto Estrada, con un tiempo de 19.24 minutos

Segundo lugar: Stuardo Sinibaldi, con un tiempo de 19.31 minutos

Tercer lugar: Luis Tocay, hizo un tiempo de 19.45 minutos

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