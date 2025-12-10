Cerrarán paso en avenida Hincapié hacia Boca del Monte este 11 de diciembre

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) anunció que el jueves 11 de diciembre se cerrará temporalmente la ruta RD-GUA-01-01, en el tramo comprendido entre la avenida Hincapié y Boca del Monte, en Villa Canales.

Según informó la cartera, el cierre se efectuará para realizar trabajos de corte de vegetación en el kilómetro 11.5, debido a que esta representa un posible riesgo para quienes transitan por el lugar.

La suspensión del paso vehicular será de 10.00 a 12.00 horas, en todos los carriles. Por ello, se recomienda precaución a los automovilistas.

“El CIV ruega a los conductores reprogramar sus recorridos o utilizar rutas alternas durante ese lapso”, detalló la institución.

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Canales brindará asistencia en el área.

