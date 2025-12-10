Cerrarán paso en avenida Hincapié hacia Boca del Monte este 11 de diciembre

Cerrarán paso en avenida Hincapié hacia Boca del Monte este 11 de diciembre

El 11 de diciembre cerrarán por dos horas la ruta entre avenida Hincapié y Boca del Monte por trabajos.

Foto de referencia. El paso de vehículos en el tramo de la avenida Hincapié a Boca del Monte será afectado este 11 de diciembre. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) anunció que el jueves 11 de diciembre se cerrará temporalmente la ruta RD-GUA-01-01, en el tramo comprendido entre la avenida Hincapié y Boca del Monte, en Villa Canales.

Según informó la cartera, el cierre se efectuará para realizar trabajos de corte de vegetación en el kilómetro 11.5, debido a que esta representa un posible riesgo para quienes transitan por el lugar.

La suspensión del paso vehicular será de 10.00 a 12.00 horas, en todos los carriles. Por ello, se recomienda precaución a los automovilistas.

“El CIV ruega a los conductores reprogramar sus recorridos o utilizar rutas alternas durante ese lapso”, detalló la institución.

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Canales brindará asistencia en el área.

