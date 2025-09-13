CGC detalla qué servicios se pueden pagar con tarjeta de débito o crédito y cómo es el proceso

La Contraloría General de Cuentas (CGC) informó este sábado 13 de septiembre que, con el objetivo de ofrecer mejor calidad en los servicios que presta, ha habilitado los sistemas de pago con tarjeta de débito y crédito para gestiones y sanciones económicas, mediante la emisión del Acuerdo A-046-2025.

La institución explicó que el usuario deberá hacer el trámite personalmente y, a partir de ahora, podrá pagar a través de POS en la tesorería de la CGC, ubicada en la 7ª avenida 7-32, zona 13, ciudad de Guatemala. También se podrá optar a visacuotas. Próximamente, el servicio estará disponible en línea.

El artículo 1 del acuerdo ordena que la CGC aceptará pagos mediante plataformas de comercio electrónico con tarjetas de crédito y débito, respaldadas por Visa, MasterCard y otras que puedan incorporarse en el futuro.

“Este avance digital permitirá que los ciudadanos ahorren tiempo y puedan realizarlo de manera más accesible y segura”, indicó la Contraloría.

El artículo 2 establece que la disposición será aplicable a todos los servicios que presta la institución, incluyendo sus dependencias administrativas y unidades responsables de la gestión de cobros y pagos.

Según la CGC, el objetivo es fomentar la prevención, la confianza ciudadana, la transparencia, la eficiencia y la modernización tecnológica, para facilitar el cumplimiento de trámites y responsabilidades mediante sistemas confiables.

¿Qué servicios pueden pagarse con tarjeta?

Registro de títulos de nivel medio

Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos (Finiquito)

Consulta de declaración jurada patrimonial

Rendición de cuentas de municipalidades

Habilitación de libro y de bitácora electrónica

Sanciones económicas (solo de forma presencial en la sede de zona 13), con opción a pagar con visacuotas

