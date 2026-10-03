Choque de dos tráileres complica el tránsito en la ruta al Atlántico

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Choque de dos tráileres complica el tránsito en la ruta al Atlántico

La colisión ocurrió en el km 16.5, en el sector de Llano Largo, donde uno de los vehículos quedó varado con daños en el contenedor.

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Accidente entre dos tráileres en el km 16.5 de la ruta al Atlántico

Uno de los tráileres quedó varado tras el accidente ocurrido en la ruta al Atlántico.

Un accidente de tránsito entre dos vehículos de transporte pesado se registró durante esta mañana en el kilómetro 16.5 de la ruta al Atlántico (CA-9 Norte), en Llano Largo, Guatemala.

De acuerdo con información de la Unidad de Protección Vial (Provial), los dos tráileres colisionaron en el sector y el impacto ocasionó daños materiales. Uno de los vehículos quedó detenido sobre el carril derecho, en dirección sur.

Bomberos Voluntarios de la 85 Compañía movilizaron varias unidades de emergencia para atender el incidente y evaluar a los tripulantes de ambos vehículos.

Los socorristas informaron que las personas involucradas resultaron ilesas y únicamente presentaron crisis nerviosa.

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Tránsito avanza en el sector

El accidente mantiene obstruido el carril derecho hacia el sur. Provial realiza la regulación del tránsito y los vehículos son desviados por el carril habilitado.

En el lugar se registra acumulación de vehículos, aunque el tránsito permanece en movimiento.

Así quedó uno de los tráileres

En un video se observa el estado en que quedó uno de los vehículos de transporte pesado después del choque. La estructura utilizada para transportar la carga, conocida como contenedor, presenta daños y se observa desprendida parcialmente de uno de sus costados.

Las imágenes también muestran cómo los vehículos particulares y de transporte continúan circulando por el carril habilitado mientras el tráiler permanece varado en el área del accidente.

Provial recomienda a los conductores tomar en cuenta la presencia de tránsito lento en este tramo de la ruta al Atlántico y circular con precaución mientras se libera el carril afectado.

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ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

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