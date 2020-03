Cifras que llaman a la reflexión sobre la reinvidicación de la mujer en Guatemala

El Día Internacional de la Mujer es una fecha para conmemorar y reivindicar su lucha por la igualdad en los derechos fundamentales. Sin embargo, el camino por cerrar la brecha de género no ha sido fácil y los baches aún son muchos. En Guatemala nacer mujer no es fácil. Ellas representan el 51 por ciento de la población, son mayor en número pero eso no les da mayor representación ni voz para conseguir la equidad. Siguen en desventaja y los números así lo revelan.