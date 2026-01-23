CIV hará cierre en la calzada San Juan por trabajos en paso a desnivel de la Roosevelt

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó sobre cierres viales en dos puntos de la capital.

Explicó que este viernes 23 de enero, desde las 22 horas hasta el sábado 24 a las 4 horas, habrá cierre total en la calzada San Juan con dirección al occidente, por trabajos en un distribuidor vial en la calzada Roosevelt.

Según el CIV, el cierre se debe a trabajos de instalación de iluminación.

El paso vehicular será desviado sobre la calzada Roosevelt. El cierre comenzará desde la 7a avenida de la zona 7 y se reincorporará a la calzada San Juan en la 10a avenida de la misma zona.

El CIV compartió un mapa que muestra cómo será el desvío del tránsito y la ubicación de los trabajos.

En diciembre del 2025 también se registraron cierres viales por trabajos en el distribuidor vial.

