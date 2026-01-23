Comunitario
CIV hará cierre en la calzada San Juan por trabajos en paso a desnivel de la Roosevelt
La noche de este viernes y la madrugada del sábado habrá cierre vial en la calzada San Juan, debido a trabajos en un distribuidor vial.
Los trabajos continúan en el paso a desnivel en la calzada Roosevelt. (Foto Prensa Libre: captura de video del CIV)
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó sobre cierres viales en dos puntos de la capital.
Explicó que este viernes 23 de enero, desde las 22 horas hasta el sábado 24 a las 4 horas, habrá cierre total en la calzada San Juan con dirección al occidente, por trabajos en un distribuidor vial en la calzada Roosevelt.
Según el CIV, el cierre se debe a trabajos de instalación de iluminación.
El paso vehicular será desviado sobre la calzada Roosevelt. El cierre comenzará desde la 7a avenida de la zona 7 y se reincorporará a la calzada San Juan en la 10a avenida de la misma zona.
El CIV compartió un mapa que muestra cómo será el desvío del tránsito y la ubicación de los trabajos.
En diciembre del 2025 también se registraron cierres viales por trabajos en el distribuidor vial.
Para leer más: Paso a desnivel en la Roosevelt sufre nuevo retraso: en ocho meses solo avanzó 25%
Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.