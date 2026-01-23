CIV hará cierre en la calzada San Juan por trabajos en paso a desnivel de la Roosevelt

Comunitario

CIV hará cierre en la calzada San Juan por trabajos en paso a desnivel de la Roosevelt

La noche de este viernes y la madrugada del sábado habrá cierre vial en la calzada San Juan, debido a trabajos en un distribuidor vial.

|

time-clock

PASO A DESNIVEL EN LA ROOSEVELT

Los trabajos continúan en el paso a desnivel en la calzada Roosevelt. (Foto Prensa Libre: captura de video del CIV)

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó sobre cierres viales en dos puntos de la capital.

Explicó que este viernes 23 de enero, desde las 22 horas hasta el sábado 24 a las 4 horas, habrá cierre total en la calzada San Juan con dirección al occidente, por trabajos en un distribuidor vial en la calzada Roosevelt.

Según el CIV, el cierre se debe a trabajos de instalación de iluminación.

El paso vehicular será desviado sobre la calzada Roosevelt. El cierre comenzará desde la 7a avenida de la zona 7 y se reincorporará a la calzada San Juan en la 10a avenida de la misma zona.

EN ESTE MOMENTO

Cinco regiones concentran mayor aporte al PIB, con la nueva estructura productiva de medición

Right

Fundesa advierte que la inversión de Codedes tiene poco impacto en combatir la pobreza extrema

Right

El CIV compartió un mapa que muestra cómo será el desvío del tránsito y la ubicación de los trabajos.

En diciembre del 2025 también se registraron cierres viales por trabajos en el distribuidor vial.

Para leer más: Paso a desnivel en la Roosevelt sufre nuevo retraso: en ocho meses solo avanzó 25%

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Calzada Roosevelt Calzada San Juan Paso a desnivel de la Calzada Roosevelt 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS