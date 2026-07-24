Clima en Guatemala: ambiente cálido este fin de semana y más posibilidades de lluvia desde el domingo

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Clima en Guatemala: ambiente cálido este fin de semana y más posibilidades de lluvia desde el domingo

Guatemala tendrá clima cálido el 25 y 26 de julio, aunque no se descarta la posibilidad de lluvias.

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CALOR EN GUATEMALA

Guatemala tendrá clima cálido el 25 y 26 de julio 2026. (Foto Prensa Libre: César Pérez Marroquín)

De acuerdo con el pronóstico del Insivumeh, para el sábado 25 y el domingo 26 de julio se prevén en Guatemala áreas con niebla durante las primeras horas de la mañana y de la noche, ambiente cálido y húmedo y lluvias acompañadas de actividad eléctrica desde las regiones del sur hasta el centro del país.

En la meseta central, que incluye la capital, se espera niebla matutina, ambiente cálido y húmedo e incremento y desarrollo de nubosidad por la tarde, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica. En la capital, las temperaturas máximas oscilarán entre 26 °C y 28 °C; en el altiplano central y occidental, entre 24 °C y 30 °C.

En las regiones del Pacífico habrá poca nubosidad y ambiente cálido y húmedo durante el día. Por la tarde y noche se prevé incremento y desarrollo de nubosidad, con lluvias moderadas acompañadas de actividad eléctrica. El termómetro podría marcar entre 34 °C y 36 °C.

Para la región del Motagua y los valles de Oriente también se prevé ambiente cálido y húmedo durante el día. Además, habrá incremento y desarrollo de nubosidad por la tarde y noche, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica. Las temperaturas máximas oscilarán entre 36 °C y 38 °C.

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En Petén, Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte el pronóstico es de ambiente cálido y húmedo, con posibilidad de lluvias dispersas. Las temperaturas máximas oscilarán entre 27 °C y 37 °C.

Según el Insivumeh, a partir del domingo incrementarán la nubosidad y la posibilidad de lluvia en el territorio nacional.

Para leer más: Déficit de lluvia de hasta el 50% y temperaturas de hasta 42 grados Celsius marcarán el próximo trimestre en Guatemala

Las precipitaciones previstas se asocian con condiciones locales y la inestabilidad en el Pacífico. No se descarta la presencia de tormentas locales severas.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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