Clima en Guatemala: cómo estarán las lluvias y el calor del 7 al 11 de septiembre

En los últimos días se han registrado lluvias en distintas regiones de Guatemala, y del lunes 7 al viernes 11 de septiembre también se pronostican precipitaciones, según el boletín del Insivumeh.

Según la información, las lluvias para esta semana se asocian con condiciones locales por la entrada de humedad de ambos litorales, altas temperaturas, el paso o acercamiento de ondas del este y la inestabilidad en el Pacífico.

También se detallan áreas con niebla durante las primeras horas de la mañana y de la noche.

Además, se prevé ambiente cálido y húmedo durante el día y posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y noche en regiones del sur al centro del país.

El Insivumeh alerta de que, debido a las lluvias que se pronostican para esta semana, no se descartan crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra y lahares en la cadena volcánica.

En la región del Motagua y los valles de Oriente, las temperaturas máximas estarán entre 37 °C y 39 °C. Habrá poca nubosidad, que alternará con cielo parcialmente nublado, y ambiente cálido y húmedo durante el día.

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No se descarta el incremento y desarrollo de nubosidad durante la tarde y noche, con posibilidad de lloviznas o lluvias con actividad eléctrica.

Para la meseta central, que incluye la capital, se espera niebla matutina, nublados parciales y ambiente cálido y húmedo durante el día. También existe posibilidad de lluvias con actividad eléctrica. En la capital, el termómetro podría marcar entre 27 °C y 29 °C, y en el altiplano central y occidental, de 25 °C a 30 °C.

En las regiones del Pacífico y Petén, el pronóstico es de lluvias moderadas o dispersas con actividad eléctrica. Las temperaturas máximas oscilarán entre 35 °C y 38 °C.

En Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte habrá cielo parcialmente nublado, que alternará con poca nubosidad, y ambiente cálido y húmedo, con posibles lloviznas o lluvias con actividad eléctrica durante la tarde y noche. Las temperaturas máximas estarán entre 29 °C y 35 °C.

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