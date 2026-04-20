Clima en Guatemala: ¿Continuarán las lluvias esta semana y qué temperaturas se esperan?

El Insivumeh informó que la época lluviosa del 2026 en Guatemala podría iniciar antes de lo habitual en varias regiones, derivado de condiciones climáticas atípicas asociadas a factores océano-atmosféricos.

Desde la noche del sábado 18 de abril y durante el domingo 19 se registraron lluvias en varios sectores del país.

Para saber cómo seguirá el clima, el Insivumeh compartió el boletín sobre las condiciones de lluvia y calor del lunes 20 al viernes 24 de abril.

El pronóstico destaca que habrá neblina matutina, ambiente cálido durante el día y cielo parcialmente nublado, alternando con poca nubosidad.

El Insivumeh remarca la posibilidad de lloviznas y/o lluvias acompañadas de actividad eléctrica por la tarde y noche en el territorio nacional.

Las lluvias para esta semana se asocian a la entrada de humedad de ambos litorales y a inestabilidad en el Pacífico por sistemas de baja presión.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias podrían incrementarse a partir del jueves, del sur al centro del país.

Según el boletín, en la meseta central, que incluye la capital, se espera niebla por la mañana, cielo parcialmente nublado y ambiente cálido y húmedo.

También se prevé incremento y desarrollo de nubosidad en la tarde y noche, con posibilidad de lloviznas y/o lluvias con actividad eléctrica.

En regiones del Pacífico se espera poca nubosidad, ambiente cálido con humo e incremento y desarrollo de nubosidad en horas de la tarde y noche, con lluvias y actividad eléctrica. Estas pueden ser más intensas a partir del jueves.

En la región norte se prevé niebla matutina, cielo parcialmente nublado alternando con poca nubosidad y lloviznas y/o lluvias dispersas con actividad eléctrica a inicios de semana. El viento será noroeste ligero a inicios de semana y cambiará a nordeste a partir del jueves.

Para la región del Motagua, los valles del oriente, Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte se pronostica posibilidad de lloviznas y/o lluvias dispersas con actividad eléctrica en horas de la tarde y noche.

Para leer más: Nubes lenticulares: Insivumeh explica sobre el fenómeno captado en Guatemala

Temperaturas máximas

La capital: 26°C a 28°C

Altiplano central y occidental: 26°C a 30°C

Regiones del Pacífico: 36°C a 38°C

Región norte: 35°C a 37°C

Alta Verapaz: 26°C a 28°C

Caribe: 31°C a 33°C

Región del Motagua y los valles del oriente: 37°C a 39°C

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.