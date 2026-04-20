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Clima en Guatemala: ¿Continuarán las lluvias esta semana y qué temperaturas se esperan?
El Insivumeh compartió información sobre cómo serán las condiciones del clima del 20 al 24 de abril.
Guatemala ha registrado lluvias en abril 2026. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
El Insivumeh informó que la época lluviosa del 2026 en Guatemala podría iniciar antes de lo habitual en varias regiones, derivado de condiciones climáticas atípicas asociadas a factores océano-atmosféricos.
Desde la noche del sábado 18 de abril y durante el domingo 19 se registraron lluvias en varios sectores del país.
Para saber cómo seguirá el clima, el Insivumeh compartió el boletín sobre las condiciones de lluvia y calor del lunes 20 al viernes 24 de abril.
El pronóstico destaca que habrá neblina matutina, ambiente cálido durante el día y cielo parcialmente nublado, alternando con poca nubosidad.
El Insivumeh remarca la posibilidad de lloviznas y/o lluvias acompañadas de actividad eléctrica por la tarde y noche en el territorio nacional.
Las lluvias para esta semana se asocian a la entrada de humedad de ambos litorales y a inestabilidad en el Pacífico por sistemas de baja presión.
De acuerdo con el pronóstico, las lluvias podrían incrementarse a partir del jueves, del sur al centro del país.
Según el boletín, en la meseta central, que incluye la capital, se espera niebla por la mañana, cielo parcialmente nublado y ambiente cálido y húmedo.
También se prevé incremento y desarrollo de nubosidad en la tarde y noche, con posibilidad de lloviznas y/o lluvias con actividad eléctrica.
En regiones del Pacífico se espera poca nubosidad, ambiente cálido con humo e incremento y desarrollo de nubosidad en horas de la tarde y noche, con lluvias y actividad eléctrica. Estas pueden ser más intensas a partir del jueves.
En la región norte se prevé niebla matutina, cielo parcialmente nublado alternando con poca nubosidad y lloviznas y/o lluvias dispersas con actividad eléctrica a inicios de semana. El viento será noroeste ligero a inicios de semana y cambiará a nordeste a partir del jueves.
Para la región del Motagua, los valles del oriente, Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte se pronostica posibilidad de lloviznas y/o lluvias dispersas con actividad eléctrica en horas de la tarde y noche.
Para leer más: Nubes lenticulares: Insivumeh explica sobre el fenómeno captado en Guatemala
Temperaturas máximas
- La capital: 26°C a 28°C
- Altiplano central y occidental: 26°C a 30°C
- Regiones del Pacífico: 36°C a 38°C
- Región norte: 35°C a 37°C
- Alta Verapaz: 26°C a 28°C
- Caribe: 31°C a 33°C
- Región del Motagua y los valles del oriente: 37°C a 39°C
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