Clima en Guatemala: cuál es el pronóstico de lluvias y temperaturas máximas para el 15, 16 y 17 de agosto

En algunos municipios de Guatemala, incluida la capital, donde se celebra a la Virgen de la Asunción, habrá asueto este viernes 15 de agosto, por lo que se prevé un fin de semana largo.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) compartió el boletín sobre cómo estará el clima este viernes, el sábado 16 y el domingo 17 de agosto.

Explicó que las lluvias previstas para este viernes y el fin de semana se deben a condiciones locales y al paso o acercamiento de una onda del este.

Según el pronóstico, en las primeras horas de la mañana habrá áreas con niebla o neblina; el cielo estará poco nublado, alternando con parcialmente nublado, y el ambiente será cálido y húmedo durante el día.

Se esperan lloviznas y lluvias dispersas con actividad eléctrica por la tarde y noche, desde regiones del sur hacia el centro del país.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó que, en la actual época de lluvias, ha atendido 1,014 emergencias que han afectado a 13,663 personas.

Según el informe, 28 personas han fallecido en incidentes derivados de las lluvias.

Temperaturas máximas

La capital: de 27°C a 29°C

Altiplano central y occidental: de 25°C a 30°C

Regiones del Pacífico: de 34°C a 36°C

Región norte: de 36°C a 38°C

Alta Verapaz: de 28°C a 30°C

Región del Motagua y valles de oriente: de 37°C a 39°C

