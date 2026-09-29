Clima en Guatemala: ¿Cuál es el pronóstico de lluvias y temperaturas máximas para este 29 de septiembre?

Ana Pérez, pronosticadora del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), explicó desde el Centro de Análisis y Pronósticos cómo serán las condiciones de lluvia y las temperaturas máximas previstas para este martes 29 de septiembre en Guatemala.

Indicó que se mantiene el ingreso de humedad desde ambos litorales, por lo que se esperan lluvias principalmente del sur al centro del país. Tampoco se descartan precipitaciones durante la tarde en otras áreas del territorio nacional.

Por ahora, no se prevé el acercamiento de alguna onda del este que pueda modificar las condiciones meteorológicas en el país.

Pérez destacó que continuarán las condiciones lluviosas principalmente en la bocacosta y el occidente. También podrían registrarse lluvias fuertes en sectores al sur del altiplano central.

Estas precipitaciones podrían ser de carácter convectivo, es decir, estar acompañadas de actividad eléctrica, principalmente hacia el final de la tarde.

Durante el día continuará el ambiente cálido, especialmente en el sur y norte del territorio nacional, donde podrían registrarse temperaturas de entre 33°C y 35°C al mediodía.

En occidente, las temperaturas podrían oscilar entre 22°C y 26°C, mientras que en el altiplano central podrían ubicarse entre 26°C y 28°C.

Durante la mañana se espera cielo mayormente despejado en el norte del país y la región Caribe.

En sectores de la Franja Transversal del Norte podrían presentarse nublados parciales, alternados con nubosidad dispersa. Hacia el mediodía se prevé un incremento de la nubosidad, con lluvias en sectores de la bocacosta y el sur del territorio nacional.

Según el pronóstico, no se descarta que las precipitaciones también se presenten en otros sectores del país.

Durante la noche continuarán los nublados y las lluvias en el sur del país, mientras que en algunos sectores podría registrarse nubosidad dispersa durante varias horas.

En el resto del territorio nacional se espera que predomine la nubosidad dispersa y no se descarta la presencia de niebla o neblina en algunos sectores.

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Pérez recomendó mantener las precauciones necesarias ante las lluvias previstas, ya que podrían continuar provocando crecidas de ríos, inundaciones, movimientos en masa, lahares en la cadena volcánica y afectaciones en la red vial del país.

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