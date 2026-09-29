Lluvia y accidentes complican el tránsito en las principales rutas de la metrópoli este 29 de septiembre

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Lluvia y accidentes complican el tránsito en las principales rutas de la metrópoli este 29 de septiembre

Colisiones y asfalto mojado afectan la movilidad vehicular en la capital y municipios aledaños este martes.

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LLUVIA Y PERCANCE EN BÁRCENAS. 29.9.26

Percance en la ruta entre Bárcenas, Villa Nueva, hacia Milpas Altas. (Foto Prensa Libre: captura de video de la PMT)

Las lluvias complican la movilidad vehicular este martes 29 de septiembre en distintos puntos del área metropolitana, donde las autoridades de tránsito reportan congestionamiento, percances viales y dificultades para el transporte pesado.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informa que varios vehículos de transporte pesado tienen dificultades para subir por la ruta de Bárcenas hacia Milpas Altas, Sacatepéquez.

Dalia Santos, portavoz de la PMT de Villa Nueva, indicó que la lluvia afecta la movilidad en el municipio y genera fuerte carga vehicular en la ruta al Pacífico.

Además, un tráiler afectó el paso en la salida de El Túnel, con dirección al kilómetro 17 de la ruta al Pacífico y hacia la capital. Aunque el vehículo pesado ya fue retirado, aún se registra congestionamiento en el sector.

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Santos también reportó un tráiler encunetado en la subida de Villalobos y recomendó a los conductores mantener distancia entre vehículos y evitar el uso del teléfono celular mientras conducen.

Asimismo, se registra tránsito lento en la ruta de Bárcenas hacia Milpas Altas debido a un percance vial. Agentes de tránsito coordinan la llegada de una unidad de emergencia.

En la Ciudad de Guatemala, Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, reportó una colisión entre dos vehículos en el Anillo Periférico y 33 avenida, colonia Cuatro de Febrero, zona 7.

También informó de una colisión entre un bus extraurbano y un automóvil en el kilómetro 6 de la ruta al Atlántico, zona 17. El percance dejó daños materiales leves y los vehículos fueron trasladados a un punto donde no obstaculicen la circulación mientras los involucrados solventan la situación. Un automóvil derrapó e impactó contra un árbol en la calzada Atanasio, 14 calle, zona 12, añadió.

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Por aparte, la PMT de Villa Canales reporta tránsito cargado y movilidad lenta en la avenida principal de Boca del Monte hacia la capital. Las autoridades piden precaución debido a que el asfalto permanece mojado y resbaladizo por la lluvia.

En San Miguel Petapa, las condiciones lluviosas también complican la movilidad en las principales rutas que conectan el municipio con la Ciudad de Guatemala.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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