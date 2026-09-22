Clima en Guatemala este 22 de septiembre: Insivumeh informa sobre lluvias y temperaturas máximas

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Clima en Guatemala este 22 de septiembre: Insivumeh informa sobre lluvias y temperaturas máximas

El Insivumeh pronostica lluvias durante la tarde o noche en gran parte del territorio nacional este martes 22 de septiembre.

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Cleofas Culajay, del Centro de Monitoreo del Insivumeh, informó que para este martes 22 de septiembre se prevé que continúen las lluvias en Guatemala.

Añadió que se pronostican precipitaciones durante la tarde o noche en gran parte del territorio nacional.

Los mayores acumulados de lluvia se esperan en el altiplano central, la Boca Costa y la Franja Transversal del Norte.

Recomendó a la población tener precaución ante las lluvias previstas.

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En cuanto a las temperaturas máximas, para este martes el termómetro podría alcanzar entre 32 °C y 34 °C en las regiones del norte, el Caribe, los valles de Oriente, la Boca Costa y el Pacífico.

En la región central, las temperaturas máximas oscilarían entre 25 °C y 27 °C, y en Occidente alcanzarían entre 22 °C y 24 °C.

También se prevé el ingreso de humedad al territorio nacional desde ambos litorales, por lo que prevalecerá el ambiente húmedo.

Daños por lluvias en Guatemala

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en el mercado de Telemán, Panzós, Alta Verapaz, donde 25 comercios resultaron afectados. El balance de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ya supera las mil 500 emergencias durante la actual temporada de lluvias a escala nacional.

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Hasta el 21 de septiembre, la Conred reportaba mil 542 emergencias y 195 mil 223 personas afectadas.

Además, 22 mil 158 personas han sido evacuadas y mil 312 han sido albergadas. Estos datos corresponden al territorio nacional durante el 2026.

El balance incluye 16 personas fallecidas, 406 carreteras y 28 puentes afectados.

Para leer más: Ciudad de Guatemala registró temperaturas de hasta 32.6 °C durante la ola de calor que llevó a Zacapa a 42.6 °C

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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