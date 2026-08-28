Clima en Guatemala este fin de semana: temperaturas podrían alcanzar los 38°C y habrá lluvias dispersas

Temperaturas de hasta 38 °C en algunas regiones y lloviznas o lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y noche pronostica el Insivumeh para el fin de semana del sábado 29 y domingo 30 de agosto.

También prevé áreas con niebla durante las primeras horas de la mañana y de la noche, así como ambiente cálido durante el día.

Según el Insivumeh, las lluvias previstas para este fin de semana se asocian con condiciones locales, el paso de ondas del este y la inestabilidad en el Pacífico.

Las precipitaciones registradas en las regiones del norte y el Caribe favorecen posibles crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra.

Para la meseta central, que incluye la capital, habrá poca nubosidad alternando con cielo parcialmente nublado y ambiente cálido y húmedo. No se descarta el incremento y desarrollo de nubosidad durante la tarde, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

Las temperaturas máximas en la capital oscilarán entre 27 °C y 29 °C, y en el altiplano central y occidental, entre 24 °C y 30 °C.

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En las regiones del Pacífico, el termómetro marcará entre 36 °C y 38 °C. Habrá poca nubosidad y ambiente cálido y húmedo durante el día.

Además, se prevé incremento y desarrollo de nubosidad durante la tarde y noche, con lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

En Petén se esperan temperaturas de hasta 37 °C, mientras que la región del Motagua y los valles del Oriente podrían alcanzar los 38 °C. El Insivumeh no descarta la posibilidad de lluvias dispersas.

Para Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte, el pronóstico indica posibles lloviznas o lluvias con actividad eléctrica. Las temperaturas máximas oscilarán entre 28 °C y 35 °C.

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