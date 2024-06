Las fuertes lluvias continúan en Guatemala, donde han ocasionado inundaciones, desbordamientos de ríos y daños en algunas infraestructuras viales.

Según el pronóstico del Insivumeh, las lluvias continuarán para este fin de semana del 22 y 23 de junio 2024.

Las condiciones del clima para este fin de semana se asocian a un sistema de baja presión y activación de la vaguada monzónica.

El Insivumeh añadió que en comparación con los días anteriores, las lluvias disminuirán del sur al centro del país.

Advirtió que los suelos actualmente se encuentran saturados, por lo que continuarán las crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, daños en la red vial del país y lahares en la cadena volcánica.

Se prevé nublados parciales, períodos cortos con sol, lloviznas y/o lluvias con actividad eléctrica en horas de la tarde y noche en el territorio nacional.

Para la meseta central, que incluye la capital, se prevé áreas con niebla y lloviznas en primeras horas de la mañana, parcialmente nublado, períodos cortos con sol y lloviznas y/o lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

Mientras que para el área del Pacífico guatemalteco el pronóstico es de parcialmente nublado, ambiente cálido y húmedo, aunque habrá incremento y desarrollo de nubosidad en la tarde y noche, lloviznas y/o lluvias moderadas a fuertes con actividad eléctrica.

En la región norte, que incluye Petén, se prevé áreas con niebla en primeras horas de la mañana, parcialmente nublado alternando con nubes dispersas, ambiente cálido y húmedo durante el día. También incremento de nubosidad en la tarde y noche, lloviznas y/o lluvias con actividad eléctrica.

Alta Verapaz, Caribe y Franja Transversal del Norte también registrarán lluvias este fin de semana al igual que los Valles de Oriente y el área del Motagua.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que efectúa un monitoreo ciclónico ante el ingreso de la tormenta tropical Alberto sobre el territorio mexicano, observando su debilitación y desarrollando un sistema de baja presión que puede fortalecerse lentamente durante la siguiente semana.

Asociado su circulación y cercanía junto a canales de baja presión, continuará promoviendo nublados con lluvias acompañadas de actividad eléctrica principalmente sobre la zona norte del territorio guatemalteco.

La Conred resaltó que tomando en cuenta las condiciones meteorológicas previstas, es importante que la población considere no arriesgarse y evite recorrer tramos carreteros de no ser necesarios o reprogramar viajes de recreación para no transitar por los mismos.

Para leer más: Tránsito hacia el sur está colapsado por inundaciones en Amatitlán y Palín

Pidió a los pilotos que al conducir tomen su distancia entre vehículos y reducir la velocidad ante la presencia de lluvia.