Clima en Guatemala: Insivumeh explica cuál es la probabilidad de lluvias este 16 de septiembre

Ana Pérez, pronosticadora del Insivumeh, compartió detalles sobre las probabilidades de lluvia en Guatemala este miércoles 16 de septiembre.

Añadió que se mantendrá la influencia de un sistema de alta presión y el ingreso de humedad desde el mar Caribe.

Indicó que no se descarta la posibilidad de lluvias y la formación de tormentas locales severas.

Explicó que para este miércoles no se prevé el desarrollo ni el avance de algún ciclón tropical que pudiera afectar las condiciones del clima en Guatemala.

Se prevén lluvias en sectores del sur al centro del país, principalmente en el occidente y la bocacosta. Además, no se descartan precipitaciones en la Franja Transversal del Norte y el Caribe debido al ingreso de humedad.

Pérez indicó que continuarán las temperaturas elevadas al mediodía, con valores entre 35 °C y 37 °C en el sur y norte del territorio nacional.

En el altiplano central y parte de los valles de Oriente, las temperaturas podrían oscilar entre 28 °C y 31 °C. En el occidente se prevén temperaturas entre 25 °C y 27 °C.

Aunque se prevé cielo despejado en el sur y norte del territorio nacional y nubosidad dispersa en gran parte del país, no se descarta la presencia de actividad eléctrica y lluvias en el occidente y la bocacosta al finalizar la tarde.

También podrían presentarse nublados parciales a totales y lluvias de carácter local en sectores de Alta Verapaz e Izabal.

Durante la noche continuará predominando la nubosidad dispersa en gran parte del país, aunque no se descartan nublados en las regiones de la Franja Transversal del Norte y el Caribe, donde podrían registrarse lluvias ligeras o lloviznas.

En regiones del sur también podrían presentarse lluvias durante la noche, según el pronóstico.

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El Insivumeh recomienda a la población mantener las precauciones ante la posibilidad de lluvias, especialmente en los sectores más vulnerables, y evitar exponerse al sol durante periodos prolongados, ya que las elevadas temperaturas podrían favorecer los golpes de calor.

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