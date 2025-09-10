Clima en Guatemala: Insivumeh pronostica tormentas locales y posible caída de granizo este 10 de septiembre

El Insivumeh pronostica para este miércoles 10 de septiembre ambiente húmedo e inestable. Durante la mañana se prevén nublados parciales alternando con nubosidad dispersa en las regiones del sur al centro de Guatemala.

En Petén y el Caribe se espera nubosidad dispersa en horas de la mañana, así como lluvias.

Por la tarde, debido al reciente paso de una onda del este y a una zona de baja presión en el océano Pacífico, se desarrollará nubosidad acompañada de lluvias con actividad eléctrica en occidente, Bocacosta, altiplano central y los valles del oriente.

El Insivumeh explicó que las condiciones atmosféricas podrían ser favorables para la presencia de tormentas locales severas, con abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo, principalmente en sectores montañosos.

Ana Pérez, pronosticadora del Insivumeh, recomendó a la población tomar las precauciones necesarias ante las lluvias previstas, ya que podrían provocar lahares en la cadena volcánica, crecidas repentinas de ríos, inundaciones o daños a la red vial.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó que, del 19 de abril al 9 de septiembre, ha atendido 1,298 emergencias derivadas de las lluvias.

Los incidentes han dejado 35 personas fallecidas, una desaparecida y 38 heridas, según los datos oficiales.

Para leer más: Guatemala ha tenido 122 días de calor extremo en el último año, 95 provocados por el cambio climático

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.