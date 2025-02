Clima en Guatemala para los primeros 15 días de marzo será caluroso, pero se podría acerca un frente frío

El pronosticador César George del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que marzo se caracteriza por el comienzo de la época cálida en Guatemala.

“Esperamos días bastantes despejados con presencia de niebla o neblina en primeras horas de la mañana y un ambiente cálido y brumoso”, dijo George.

El experto afirmó que no se descartan lluvias aisladas en la bocacosta y suroccidente.

Marzo y abril son meses donde la tendencia de las lluvias disminuye.

George explicó que se prevé aún el acercamiento de un frente frío entre 5 y 6 de marzo, si no cambia su trayectoria en los próximos días.

Las temperaturas máximas para marzo podrían oscilar entre los 38 y 40° C, comentó el pronosticador.

En Petén, oriente y costa sur la temperatura estará entre los 36 y 38° C, mientras que en la meseta central (incluida la capital) se percibirá entre 30 y 32° C.

“En los análisis que realizamos no esperaríamos temperaturas tan extremas como las que se registraron en el 2024”, añadió.

Comparación de anomalías de temperatura en el océano Atlántico, mar Caribe y Golfo de México en 2024 y 2025. (Foto Prensa Libre: Insivumeh)

El profesional explicó que las anomalías de temperaturas han disminuido levemente en el Atlántico, Caribe y Golfo de México.

No obstante, durante marzo no se descarta que continúen las bajas temperaturas en horas de la noche en el altiplano central y occidental, disminuyendo hasta 2 y 0° C.

Recomendaciones

George da dos recomendaciones durante la temporada cálida en Guatemala:

No exponerse al sol entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde

Mantenerse hidratado lo mejor posible

Además, advierte que los suelos en algunas regiones de Guatemala están secos y las altas temperaturas podrían favorecer focos de incendios forestales.