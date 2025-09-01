Clima en Guatemala: pasos de ondas del este traerán lluvias del 1 al 5 de septiembre

El Insivumeh compartió detalles sobre las condiciones del clima en Guatemala para esta semana, del lunes 1 al viernes 5 de septiembre.

De acuerdo con el pronóstico, actualmente hay una zona de inestabilidad en el área de Chiapas, México, y en el Pacífico centroamericano.

Se prevé la influencia de un sistema de baja presión, por lo que habrá niebla o neblina en las primeras horas de la mañana, así como un ambiente cálido y húmedo.

También se esperan lluvias con actividad eléctrica por la tarde, especialmente en regiones del sur al centro del país.

Según el Insivumeh, por ahora no hay amenaza de ningún sistema tropical; sin embargo, para el martes o miércoles se prevé el acercamiento o paso de una onda del este, lo que incrementará la nubosidad y la probabilidad de lluvias.

La entidad añadió que no se descartan precipitaciones por condiciones locales. Se pronostican los mayores acumulados para entre martes, miércoles y sábado, debido a más ondas del este.

De acuerdo con el pronóstico, continuarán las temperaturas altas, que oscilarán entre los 35°C y 37°C en Petén, la Franja Transversal del Norte y el oriente del país.

En la costa sur, se prevén temperaturas entre los 34°C y 36°C.

En la meseta central, que incluye la capital, el termómetro podría registrar entre 26°C y 28°C.

El Insivumeh no descarta crecidas de ríos, inundaciones, derrumbes, lahares y daños en la red vial.

