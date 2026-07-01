Clima en Guatemala: pronostican ambiente cálido y lluvias dispersas para este 1 de julio

El Centro de Monitoreo del Insivumeh detalló cómo serán las condiciones del clima en Guatemala este miércoles 1 de julio.

Byvian Roldán, pronosticadora, indicó que el territorio nacional aún se encuentra bajo la influencia débil de un sistema de alta presión, el cual favorecerá condiciones estables en la mayor parte del país.

Durante el día habrá un ambiente cálido y soleado, con pocas nubes por la mañana, principalmente del sur al centro del país, y nubosidad dispersa por la tarde.

En las regiones del norte, la Franja Transversal del Norte y el Caribe habrá nubosidad dispersa.

En cuanto al pronóstico de precipitaciones, se esperan lluvias dispersas, asociadas a condiciones locales, en la bocacosta y el occidente del país.

El Insivumeh no descarta que continúen las lluvias en Izabal, el departamento de Petén y el oeste de la Franja Transversal del Norte.

Para leer más: Polvo del Sahara: las fechas en que llegarán otras dos concentraciones a Guatemala, según Insivumeh

Este miércoles continuarán las temperaturas elevadas en la mayor parte del territorio nacional, principalmente en la región norte y los valles de Oriente, donde el termómetro podría marcar entre 34 °C y 38 °C.

En el sur del país, las temperaturas máximas oscilarán entre 33 °C y 37 °C. En el altiplano central, principalmente en la capital, la temperatura estará entre 25 °C y 28 °C.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.