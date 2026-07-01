Polvo del Sahara: las fechas en que llegarán otras dos concentraciones a Guatemala, según Insivumeh

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Polvo del Sahara: las fechas en que llegarán otras dos concentraciones a Guatemala, según Insivumeh

El polvo del Sahara puede provocar un ambiente más caluroso, reducir la probabilidad de lluvias y afectar la calidad del aire.

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DESIERTO DEL SAHARA

Mapa muestra desplazamiento del polvo del Sahara. (Foto Prensa Libre: Imagen compartida por el Insivumeh)

El 29 de junio ingresó al territorio nacional una masa de polvo proveniente del desierto del Sahara, y el Insivumeh explicó cuál es su desplazamiento actual e informó del ingreso de otras dos concentraciones.

El Insivumeh indicó que las mayores concentraciones se registraron con valores estimados de entre 50 y 100 microgramos por metro cúbico, mientras que su dispersión y salida de Guatemala se espera a partir del miércoles 1 de julio.

El polvo del Sahara es un fenómeno natural que consiste en el transporte de partículas de arena y minerales desde el norte de África hacia el continente americano por medio de las corrientes atmosféricas, según el Insivumeh.

Durante su paso por Guatemala, el polvo del Sahara puede provocar un ambiente más caluroso, reducir la probabilidad de lluvias y afectar la calidad del aire debido al aumento de partículas de polvo.

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Estas condiciones pueden generar molestias, especialmente en personas con enfermedades respiratorias, niños y adultos mayores.

En ese sentido, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres recomendó a la población atender las medidas preventivas, como evitar actividades al aire libre, utilizar mascarilla cuando sea necesario, mantener puertas y ventanas cerradas, proteger los depósitos de agua y mantenerse informada por medio de los boletines del Insivumeh.

Para leer más: Polvo del Sahara en Guatemala: 5 recomendaciones para prevenir su impacto

Según el Insivumeh, para el viernes 3 de julio se espera el ingreso de otra concentración de polvo del Sahara, que podría dispersarse durante el fin de semana.

También se prevé que el 8 de julio ingrese otra masa con concentraciones mayores.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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