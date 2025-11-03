Clima en Guatemala: viento frío del norte y entrada de humedad pronostica el Insivumeh para esta semana

El Insivumeh informó cómo se comportará el clima en Guatemala del 3 al 7 de noviembre.

Guatemala tendrá clima frio la primera semana de noviembre de 2025. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

El pronóstico del Insivumeh para este lunes 3 al viernes 7 de noviembre indica cielo parcialmente nublado, alternando con poca nubosidad, así como lloviznas y/o lluvias desde regiones del norte hacia el centro del país al inicio de la semana.

También se prevé viento frío del norte, de ligero a moderado, durante los primeros días de la semana.

De acuerdo con el informe, las lluvias previstas están asociadas al acercamiento de un frente frío, al ingreso de humedad por ambos litorales y a condiciones locales.

A partir del jueves, las temperaturas máximas comenzarán a ascender de manera gradual en regiones del norte al centro del país.

En la meseta central, que incluye la capital, el cielo se presentará parcialmente nublado, alternando con poca nubosidad; habrá sol durante el día y clima frío en horas de la noche y madrugada, especialmente en los altiplanos central y occidental.

También se prevé incremento y desarrollo de nubosidad en horas de la tarde y noche, con lloviznas y/o lluvias dispersas en zonas de montaña. Se registrará viento del nordeste, de ligero a moderado.

En las regiones del Pacífico, norte, Caribe, Franja Transversal del Norte, región del Motagua y valles del oriente, se espera cielo parcialmente nublado, con posibilidad de lloviznas y/o lluvias dispersas.

Para leer más: Granizada sorprende a pobladores de Chiantla y deja paisajes blancos en Laguna Seca

