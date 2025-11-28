Clima en Guatemala: viento frío y nublados parciales para este fin de semana del 29 y 30 de noviembre

Viento frío del norte, ligero a moderado; nublados parciales desde las regiones del norte hasta el centro del país, con posibilidad de lloviznas o lluvias, es el pronóstico del Insivumeh para el sábado 29 y domingo 30 de noviembre.

También se prevé frío durante la noche y la madrugada en los altiplanos central y occidental.

Las lloviznas o lluvias que podrían registrarse este fin de semana están asociadas al ingreso de humedad del Caribe y a condiciones locales.

Según el Insivumeh, actualmente existen condiciones favorables para la ocurrencia de heladas meteorológicas en los altiplanos central y occidental.

En la meseta central, que incluye la capital, se prevé neblina durante las primeras horas de la mañana; nublados parciales alternarán con poca nubosidad, con posibilidad de lloviznas matutinas y nocturnas. Durante el día, se espera ambiente soleado y frío en la noche y la madrugada. El viento será del norte o nordeste, ligero a moderado (30 a 40 km/h).

En regiones del Pacífico, el pronóstico es de ambiente cálido durante el día. Se prevé incremento y desarrollo de nubosidad en horas de la tarde, con posibilidad de lluvias dispersas hacia el sur occidente.

Para leer más: Frente frío se aproxima a Guatemala con potencial de generar lluvias, viento fuerte y condiciones inestables

Mientras que en Petén, el Caribe y la Franja Transversal del Norte, se prevén áreas con niebla o neblina en las primeras horas de la mañana; el cielo estará parcialmente nublado, con lloviznas o lluvias en la tarde y noche.

En la región del Motagua y los valles del oriente, se pronostica posibilidad de lloviznas o lluvias dispersas en zonas de montaña durante las primeras horas de la mañana y al final de la tarde.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.