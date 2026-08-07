Clima para el fin de semana en Guatemala: qué dice el pronóstico sobre lluvias y temperaturas

El Insivumeh informó que, aunque para este fin de semana, sábado 8 y domingo 9 de agosto, se prevé ambiente cálido durante el día, no se descartan lloviznas o lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica.

El pronóstico también detalla que se esperan áreas con niebla durante las primeras horas de la mañana y de la noche.

Las precipitaciones podrían presentarse desde las regiones del sur hasta el centro del país.

Las lluvias dispersas previstas para este fin de semana se asocian con condiciones locales e inestabilidad en el Pacífico, según el Insivumeh.

Además, recomienda no exponerse al sol por períodos prolongados y, de ser necesario, hidratarse lo mejor posible.

¿Cómo estará el clima por regiones?

En la meseta central, que incluye la capital, habrá poca nubosidad, alternando con cielo parcialmente nublado, y ambiente cálido y húmedo. También habrá incremento y desarrollo de nubosidad durante la tarde, con posibilidad de lluvias dispersas y actividad eléctrica.

En cuanto a las temperaturas máximas, en la capital el termómetro podría marcar entre 27 °C y 29 °C, y en el altiplano central y occidental, de 24 °C a 29 °C.

Para las regiones del Pacífico se prevé poca nubosidad y ambiente cálido y húmedo durante el día. Habrá incremento y desarrollo de nubosidad durante la tarde y noche, con lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica. Las temperaturas máximas podrían estar entre 34 °C y 36 °C.

El pronóstico para la región del Motagua y los valles de Oriente es de niebla matutina, poca nubosidad, alternando con cielo parcialmente nublado, y ambiente cálido durante el día.

También podría haber incremento y desarrollo de nubosidad durante la tarde y noche, con posibilidad de lluvias dispersas y actividad eléctrica. El termómetro podría marcar entre 37 °C y 39 °C.

En Petén también se prevé calor y nubosidad durante la tarde, con posibilidad de lluvias dispersas y actividad eléctrica. Las temperaturas estarán entre 36 °C y 38 °C.

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En Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte, el ambiente será cálido, con posibilidad de lloviznas o lluvias con actividad eléctrica durante la tarde y noche. Las temperaturas máximas podrían oscilar entre 28 °C y 35 °C.

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