Colonia Los Ángeles: familias buscan ayuda tras perder sus hogares en incendio

Un incendio de gran magnitud dejó a diez familias sin hogar en la colonia Los Ángeles, ubicada en la zona 6 capitalina. El siniestro, que se propagó rápidamente, consumió por completo siete viviendas y dejó otras tres con daños significativos, obligando a los afectados a buscar refugio en albergues temporales habilitados en el área.

El incendio se registró el miércoles 20 durante la tarde, cuando vecinos se alertaron por las columnas de humo que vieron saliendo de las viviendas de una de las cuadras de la referida colonia.

Socorristas acudieron al llamado de pobladores, pero el fuego se extendió rápidamente por varias viviendas, construidas la mayoría con madera y lámina.

Las llamas arrasaron con pertenencias, recuerdos y estructuras, dejando a su paso solo cenizas y escombros. Las familias damnificadas ahora enfrentan un panorama desolador, marcado por la incertidumbre y la falta de recursos para iniciar la reconstrucción de sus hogares.

A pesar de la tragedia, la solidaridad de la comunidad no se hizo esperar. Vecinos y organizaciones locales han unido esfuerzos para brindar alimentos, ropa y refugio a los afectados, demostrando un fuerte sentido de empatía y colaboración en medio de la emergencia.

