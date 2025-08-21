Colonia Los Ángeles: familias buscan ayuda tras perder sus hogares en incendio

Comunitario

Colonia Los Ángeles: familias buscan ayuda tras perder sus hogares en incendio

Un incendio devastador dejó a diez familias sin hogar en la colonia Los Ángeles, zona 6 capitalina.

|

Incendio estructural Colonia Los Ángeles. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Incendio estructural Colonia Los Ángeles. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Un incendio de gran magnitud dejó a diez familias sin hogar en la colonia Los Ángeles, ubicada en la zona 6 capitalina. El siniestro, que se propagó rápidamente, consumió por completo siete viviendas y dejó otras tres con daños significativos, obligando a los afectados a buscar refugio en albergues temporales habilitados en el área.

El incendio se registró el miércoles 20 durante la tarde, cuando vecinos se alertaron por las columnas de humo que vieron saliendo de las viviendas de una de las cuadras de la referida colonia.

Socorristas acudieron al llamado de pobladores, pero el fuego se extendió rápidamente por varias viviendas, construidas la mayoría con madera y lámina.

Las llamas arrasaron con pertenencias, recuerdos y estructuras, dejando a su paso solo cenizas y escombros. Las familias damnificadas ahora enfrentan un panorama desolador, marcado por la incertidumbre y la falta de recursos para iniciar la reconstrucción de sus hogares.

EN ESTE MOMENTO

TOPSHOT - An ariel view of a migrant detention center, dubbed "Alligator Alcatraz," is seen located at the site of the Dade-Collier Training and Transition Airport in Ochopee, Florida on July 7, 2025. The $450 million camp has been built on a disused airfield deep in the Florida Everglades and is surrounded by swamps that are home to creatures including alligators and poisonous snakes. The steaming hot, mosquito-infested site is a symbol of the Republican administration's determination to look tough as it pursues its policy of mass deportations of undocumented migrants. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

Jueza federal ordena cerrar en 60 días el centro de detención de migrantes Alligator Alcatraz por dañar los Everglades

Varios migrantes guatemaltecos han perdido la vida en distintas circunstancias en Estados Unidos en lo que va del año, según reportes consulares. (Foto: Hemeroteca PL)

Un guatemalteco muere en Memphis tras violento asalto; su hermano permanece hospitalizado

A pesar de la tragedia, la solidaridad de la comunidad no se hizo esperar. Vecinos y organizaciones locales han unido esfuerzos para brindar alimentos, ropa y refugio a los afectados, demostrando un fuerte sentido de empatía y colaboración en medio de la emergencia.

Imágenes

ESCRITO POR:

Oscar Vásquez

Periodista de Prensa Libre especializado en cobertura nacional, con 1 año de experiencia.

Lee más artículos de Oscar Vásquez

ARCHIVADO EN:

Colonia Los Ángeles Incendios Sucesos Zona 6 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre