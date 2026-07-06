¿Cómo estará el clima en Guatemala? Pronostican calor y lluvias entre el 6 y el 10 de julio

Guatemala registrará calor y posibilidad de lluvias del lunes 6 al viernes 10 de julio, de acuerdo con el pronóstico del Insivumeh.

Se prevé niebla matutina en algunas áreas, ambiente cálido y húmedo, con posibles lloviznas y/o lluvias con actividad eléctrica por la tarde y noche.

Las lluvias previstas para esta semana se asocian con condiciones locales, el paso de ondas del este y la inestabilidad en el Pacífico, debido al ingreso de humedad de ambos litorales y las altas temperaturas.

En la meseta central, que incluye la capital, se espera niebla por la mañana y poca nubosidad alternando con ambiente parcialmente nublado, cálido y húmedo.

También se prevé el incremento y desarrollo de nubosidad por la tarde y noche, con presencia de lloviznas y/o lluvias dispersas con actividad eléctrica. El viento soplará del nordeste, ligero a moderado, con posibilidad de cambiar al sur por la tarde. En la capital, las temperaturas máximas oscilarán entre 27°C y 29°C; en el altiplano central y occidental, entre 23°C y 30°C.

En las regiones del Pacífico, el pronóstico es de ambiente parcialmente nublado alternando con poca nubosidad, cálido y húmedo, con incremento y desarrollo de nubosidad por la tarde y noche y posibilidad de lluvias con actividad eléctrica. El termómetro podría marcar entre 34°C y 36°C.

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Según el Insivumeh, en Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte habrá áreas con niebla durante las primeras horas de la mañana y por la noche, además de poca nubosidad alternando con ambiente parcialmente nublado. También se prevé ambiente cálido y húmedo, con posibilidad de lloviznas y/o lluvias con actividad eléctrica por la tarde y noche. Las temperaturas máximas oscilarán entre 28°C y 36°C.

En las regiones del Norte, del Motagua y los valles de Oriente se prevén lloviznas o lluvias dispersas. El termómetro podría marcar entre 36°C y 39°C.

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