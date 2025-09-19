Cuidados esenciales en temporada de lluvia

Aunque parecen días perfectos para tomar café o chocolate caliente durante la lluvia, también son necesarios ciertos cuidados para evitar enfermedades o prevenir complicaciones.

Un artículo publicado en Prensa Libre señala que Guatemala ha registrado lluvias en las últimas semanas y, en las últimas horas, se han reportado daños en la red vial e inundaciones. La temporada de lluvias continúa y, en ese sentido, el Insivumeh compartió que el pronóstico del clima se ha mantenido con lluvia por el paso de una onda del este.

La persistencia de las lluvias también representa un aumento en las enfermedades. Flavio Alejandro Mejía, médico especialista en geriatría y gerontología, explica que, regularmente, cuando llueve, hay descenso de la temperatura y, por lo tanto, los pacientes sufren más enfermedades respiratorias.

“Primero, porque con ese descenso se vuelven bastante vulnerables, sobre todo en los extremos de la vida: tanto los niños como los adultos mayores”, explica el médico. “También la población es más susceptible a ciertos virus, que en este momento aprovechan para aflorar y propagarse con mayor facilidad”.

En los niños, su sistema inmunE aún está en formación, por lo que las enfermedades pueden volverse muy graves. En los adultos mayores, el sistema inmunitario responde más lentamente o cuesta que reaccione. Esto hace que las enfermedades respiratorias puedan pasar desapercibidas y, cuando ya presentan síntomas, se compliquen en neumonías u otros cuadros que conducen a hospitalización e incluso a desenlaces fatales.

Las enfermedades respiratorias más comunes siempre van a ser las virales. “Encontramos los resfriados comunes, producidos por rinovirus, que son de las familias más frecuentes. También están los virus de la influenza y la parainfluenza, que provocan sintomatología similar”, comenta el geriatra. Estas se transmiten a través del flujo o de gotitas de saliva que quedan en el ambiente. Con esta temporada, donde hay más viento y humedad, el ambiente es propicio para que se transporten.

Por su parte, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) también menciona que se atienden consultas por otitis, bronquitis y neumonía. También se reportan diarreas agudas, así como casos de dengue, chikunguña y zika.

Como siempre, las enfermedades respiratorias virales, al no ser bien cuidadas o tratadas, pueden sobreinfectarse con alguna bacteria y provocar episodios más complicados.

“Es importante tener especial cuidado con los dos extremos de la vida, porque son los más vulnerables en estas épocas”

señala Flavio Alejandro Mejía.

Medidas frente a la lluvia

El médico Flavio Alejandro Mejía y el IGSS también brindan las siguientes recomendaciones para esta temporada: