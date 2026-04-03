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Temblor frente a Escuintla y otro en Chimaltenango marcan la madrugada de este 3 de abril
La madrugada del Viernes Santo estuvo marcada por dos sismos en Guatemala, incluido un movimiento de magnitud 4.7 en el océano Pacífico, según el Servicio Sismológico.
Un sismo de magnitud 4.7 frente a Escuintla y otro evento en Yepocapa fueron reportados durante la madrugada del Viernes Santo; cuerpos de socorro recomiendan mantener la calma. (Foto Prensa Libre: SSG). (Foto Prensa Libre: EFE)
El Servicio Sismológico de Guatemala informó que la madrugada de este Viernes Santo, 3 de abril, se registró un temblor con epicentro en el océano Pacífico.
El movimiento telúrico ocurrió a las 2.19 horas, con magnitud de 4.7.
La profundidad registrada fue de 30 kilómetros, según el reporte de la entidad científica.
El epicentro se ubicó aproximadamente a 66 kilómetros de Puerto San José, Escuintla.
Para leer más: 5 recomendaciones para recuperar la calma después de un temblor
También, a las 2.27 horas se reportó otro temblor en Yepocapa, Chimaltenango; sin embargo, las autoridades no precisaron detalles como la magnitud o la profundidad del evento.
Los cuerpos de socorro llevan a cabo monitoreos por daños o personas afectadas; además, recomiendan mantener la calma.
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