Temblor frente a Escuintla y otro en Chimaltenango marcan la madrugada de este 3 de abril

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Temblor frente a Escuintla y otro en Chimaltenango marcan la madrugada de este 3 de abril

La madrugada del Viernes Santo estuvo marcada por dos sismos en Guatemala, incluido un movimiento de magnitud 4.7 en el océano Pacífico, según el Servicio Sismológico.

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Temblor en Guatemala 3 de abril

Un sismo de magnitud 4.7 frente a Escuintla y otro evento en Yepocapa fueron reportados durante la madrugada del Viernes Santo; cuerpos de socorro recomiendan mantener la calma. (Foto Prensa Libre: SSG). (Foto Prensa Libre: EFE)

El Servicio Sismológico de Guatemala informó que la madrugada de este Viernes Santo, 3 de abril, se registró un temblor con epicentro en el océano Pacífico.

El movimiento telúrico ocurrió a las 2.19 horas, con magnitud de 4.7.

La profundidad registrada fue de 30 kilómetros, según el reporte de la entidad científica.

El epicentro se ubicó aproximadamente a 66 kilómetros de Puerto San José, Escuintla.

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También, a las 2.27 horas se reportó otro temblor en Yepocapa, Chimaltenango; sin embargo, las autoridades no precisaron detalles como la magnitud o la profundidad del evento.

Los cuerpos de socorro llevan a cabo monitoreos por daños o personas afectadas; además, recomiendan mantener la calma.

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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