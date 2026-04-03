Temblor frente a Escuintla y otro en Chimaltenango marcan la madrugada de este 3 de abril

El Servicio Sismológico de Guatemala informó que la madrugada de este Viernes Santo, 3 de abril, se registró un temblor con epicentro en el océano Pacífico.

El movimiento telúrico ocurrió a las 2.19 horas, con magnitud de 4.7.

La profundidad registrada fue de 30 kilómetros, según el reporte de la entidad científica.

El epicentro se ubicó aproximadamente a 66 kilómetros de Puerto San José, Escuintla.

Para leer más: 5 recomendaciones para recuperar la calma después de un temblor

También, a las 2.27 horas se reportó otro temblor en Yepocapa, Chimaltenango; sin embargo, las autoridades no precisaron detalles como la magnitud o la profundidad del evento.

Los cuerpos de socorro llevan a cabo monitoreos por daños o personas afectadas; además, recomiendan mantener la calma.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.