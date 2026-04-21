Con 3 años de atraso, CIV comunica avances en obra del libramiento de Jalapa

La semana pasada, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) dio a conocer avances en el libramiento de Jalapa, una obra que busca aliviar el tráfico en esta área. Se trata de un proyecto que tiene una longitud aproximada de 11 kilómetros de ruta asfaltada que permitirá rodear la cabecera municipal del departamento.

De acuerdo con información oficial publicada por la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), actualmente se trabaja en la construcción de un puente dentro del trayecto, el cual tendrá 40 metros de largo y 12 metros de ancho sobre el río Jalapa. En ese punto se ejecutan trabajos como la cortina superior y el armado de diafragmas, elementos clave para la resistencia y durabilidad de la estructura.

Además, en la entrada al proyecto se habilita un tercer carril para quienes se desplazan desde Monjas hacia Jalapa, con el objetivo de que puedan continuar su trayecto sin ingresar al nuevo tramo. También se desarrollan trabajos de mezcla en capa base e imprimación, con el finm indica la información original, de mejorar la durabilidad del pavimento ante el paso constante de vehículos.

El libramiento tendrá una sección de 9.6 metros de ancho, distribuida en dos carriles. Asimismo, se contempla la construcción de cunetas a ambos lados de la vía para garantizar un drenaje adecuado, conforme a especificaciones técnicas orientadas a la seguridad vial.

Según Delfino Mendoza, integrante de la mesa de infraestructura de Guatemala No Se Detiene, esta obra fue anunciada en agosto del 2022 por el expresidente Alejandro Giammattei. Posteriormente, en mayo del 2023, fue adjudicada a la empresa Consultores Civiles, S. A. por Q121.8 millones y contemplaba un plazo de ejecución de 12 meses.

Según información de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, por medio del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), en el 2024 se ejecutaron Q38.1 millones; en el 2025, Q36.7 millones, mientras que en el año en curso se reportan Q757 mil.

En el 2023 se logró ejecutar el 4.87% de una meta física de 0.39 kilómetros; en el 2024 se ejecutó el 90% de una meta física de 3.07 kilómetros, mientras que el 2025 cerró con una ejecución del 89% de una meta física de 4.19%. En lo que va del año, se reporta una ejecución del 68.25% de una meta física de 0.14%.

A inicios del 2025 se autorizó una prórroga de 12 meses. “No van a salir dentro de esa prórroga, pero al menos el proyecto ya va avanzando. Tiene atrasos de tres años, ya debería estar terminado. Ojalá no lo suspendan y le den continuidad para que pueda finalizarse”, dijo.

Agregó que, aunque la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) permite hacer estas ampliaciones, muchas de estas van unidas a un incremento de costo, lo cual complica más la ejecución de la obra. Cuando están relacionadas con plazos, el proceso es más sencillo. “Aunque no es lo ideal cuando el proyecto lleva el 60% de ejecución, lo mejor es buscarle una salida y que no se quede abandonado”, mencionó.

Cuándo podría estar listo

Mendoza, señaló que el proyecto podría concluirse en un plazo de entre seis y ocho meses, siempre que se cumplan las condiciones legales y financieras. “Si en unos seis u ocho meses pudieran estarlo terminando, lo importante es buscar la forma técnica y legal de hacer la ampliación, garantizar el flujo de fondos y acompañarlo de una estricta supervisión”, explicó.

Indicó que, dentro de ese plazo, la empresa constructora deberá mantener un ritmo adecuado de trabajo e incluso ampliar los frentes si es necesario para cumplir con el tiempo establecido.

Añadió que el avance dependerá del compromiso tanto de la empresa como del CIV. “Si hay compromiso de la empresa de trabajar con un ritmo acelerado y del Ministerio de mantener el flujo de fondos, el proyecto puede avanzar”, señaló.

Explicó que uno de los principales problemas en este tipo de obras es el retraso en los pagos. “Muchas veces las empresas tienen la intención de trabajar y terminar, pero si no les pagan, comienzan a bajar el ritmo y se corre el riesgo de paralizar el proyecto”, indicó.

Ante ello, afirmó que es necesario mantener al día los pagos para poder exigir el cumplimiento. “El Ministerio debe mantenerles al día sus pagos para también tener forma de poderles exigir”, dijo.

La razón del retraso

Según Mendoza, el motivo del retraso responde a que, durante la administración anterior, en el último año de su período (2023), se contrataron muchos proyectos. “La tendencia histórica en el CIV ha estado en contratar unos Q3,000 a Q4,000 millones en proyectos por año y, en el 2023, la administración pasada contrató poco más de Q10,000 millones”, mencionó.

Recordó que el presupuesto que se manejó en administraciones anteriores era más reducido para el CIV. “La idea de ellos era dejar amarrados los proyectos, para que las empresas ya los tuvieran contratados, independientemente de que no avanzaron mucho en lo que les quedaba de su período”, dijo.

Añadió que el presupuesto disponible no era suficiente para cubrir ese volumen de contratos. “El presupuesto que se manejaba era más reducido, entonces no les alcanzó para hacer frente a los pagos que requerían esas contrataciones”, explicó.

Según Mendoza, esta situación provocó que varias empresas detuvieran las obras. “Las empresas paralizaron por falta de pago”, afirmó.

Indicó que, con el cambio de administración, los proyectos paralizados fueron revisados nuevamente. “Cuando viene la administración nueva y ve todos esos proyectos detenidos, comienza a revisarlos uno por uno”, dijo.

Agregó que los cambios de autoridades dentro del Ministerio también influyeron en los tiempos de decisión. “Con los cambios de autoridades se avanzaba en algunos proyectos, pero cuando llegaba alguien nuevo volvía a iniciar la revisión, y eso atrasó la toma de decisiones sobre su continuidad”, concluyó.

Aliviará el tráfico

Mendoza resaltó que el proyecto permitirá desviar el tránsito que actualmente atraviesa el centro de la ciudad de Jalapa, incluido el transporte pesado. “Actualmente, los vehículos que van de El Progreso hacia Jalapa o buscan Jutiapa pasan prácticamente por el centro de la ciudad, y eso complica mucho el tránsito, sobre todo el transporte pesado”, explicó.

Señaló que el libramiento permitirá trasladar ese flujo vehicular hacia una ruta alterna. “Con este tipo de obras se busca sacar el tránsito del centro de la ciudad y pasarlo por un lado, que es la tendencia”, indicó.

Añadió que esta práctica no es exclusiva de Jalapa. “No solo pasa en Jalapa, en muchas ciudades ya es complicado atravesar el centro de las poblaciones, incluso en lugares que no son cabeceras departamentales”, afirmó.

Mendoza indicó que, debido al volumen de tránsito en una cabecera departamental, el impacto de este tipo de proyectos es mayor. “En una cabecera departamental, el tránsito es más alto, por lo que es un proyecto que puede tener mucho beneficio”, señaló.

También resaltó el impacto en la movilidad de productos. “La movilidad de personas y productos es básica. Jalapa, por su clima, tiene producción importante para la canasta básica, y poder sacar esos productos hacia mercados como Jutiapa permite mayor agilidad”, explicó.

Asimismo, señaló que los proyectos viales tienen efectos en la economía. “Todos los proyectos de carreteras tienen un impacto importante porque generan empleo durante la construcción y luego dinamizan la actividad económica cuando entran en operación”, indicó.

Se estima que el recorrido completo podría realizarse en aproximadamente 12 minutos con 30 segundos, a una velocidad de 60 kilómetros por hora. El proyecto beneficiará de manera directa a más de 65 mil personas de comunidades cercanas.