Derrumbe en libramiento de Chimaltenango complica paso hacia la capital

Bomberos reportan derrumbe de grandes proporciones en el libramiento de Chimaltenango, en el kilómetro 61.

DERRUMBE KM 61 LIBRAMIENTO CHIMALTENANGO. 1

Derrumbe afecta el paso en el km 61.5 del libramiento de Chimaltenango. (Foto Prensa Libre: Víctor Chamalé)

Los Bomberos Voluntarios de Chimaltenango informaron que este martes 3 de febrero se registró un derrumbe en el libramiento de Chimaltenango, en el tramo del kilómetro 61.5, ruta Interamericana.


Añadieron que el desprendimiento de piedras y tierra, con dirección a la capital, causó daños parciales a un automóvil, el cual quedó atascado.

Tres personas fueron extraídas del vehículo y posteriormente trasladadas a ambulancias para ser estabilizadas.

También atienden la emergencia los Bomberos Municipales Departamentales de El Tejar y de estaciones cercanas, quienes reportaron que, por el momento, no hay paso por el lugar.

Carlos Rivas, piloto, manifestó que es lamentable que este tipo de incidentes ocurra nuevamente en un proyecto que costó millones de quetzales y que, según él, presenta múltiples deficiencias.

Afortunadamente no hubo vehículos con personas soterradas, ya que es un horario en el que circulan muchos automóviles, expresó Rivas.

Para leer más: Libramiento de Chimaltenango: “Megaobra” suma unos 22 derrumbes y deslaves

