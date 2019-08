Avanzan conversaciones de la mesa mediadora que buscan solucionar conflicto en la Usac

La Universidad de San Carlos fue tomada por los líderes estudiantiles desde el 27 de julio y hasta el momento no hay fecha para abrirla nuevamente (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

De acuerdo con fuentes estudiantiles este martes por la tarde se abordarían puntos considerados entre los más álgidos, como los cobros del Programa Académico Preparatorio (PAP), el examen de orientación vocacional y la asignación presupuestaria del cinco por ciento constitucional.

Según trascendió al final de la jornada se lograron avances en solo dos temas a que las partes se enfrascaron en temas que ya se creían superados. Al final se conoció que se avanzó en dos temas más, por lo que hasta hoy había progresos en ocho de las 18 demandas planteadas por grupos estudiantiles y sindicales al Consejo Superior Universitario (CSU).

La semana pasada se analizaron y se llegaron a acuerdos “con sus propios matices” en los temas de no represalias, no dar espacios físicos dentro de la Universidad a instituciones privadas, los pronunciamiento de tercer país seguro, los archivos de la Policía Nacional, el convenio con la Cámara de la Industria y la no renovación del contrato del jefe de seguridad a partir de septiembre.

Hasta el momento la Usac ha permanecido cerrada durante 18 días, luego de que la noche del 27 de julio fue tomado el Musac como medida de protesta contra la decisión del CSU de autorizar que el Congreso de la República sesionara en ese edificio para supuestamente abordar el tema de Guatemala como tercer país seguro.

El Departamento de Registro y Estadística de la Usac tenía proyectado para el 2019 una inscripción estudiantil de 235 mil 212 estudiantes, de los cuales 46 mil 719 serían de primer ingreso. Asimismo, el 54 por ciento estudiaría en la ciudad capital y el 46 por ciento en los centros regionales y extensiones departamentales.

Le puede interesar: Sesión del Congreso en el Musac fue la gota que derramó el vaso y causó cierre del campus central de la Usac

Atrasan elección de nueva AEU

El cierre del campus universitario también afectó las elecciones que permitirán integrar la nueva Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) Oliverio Castañeda, las cuales estaban previstas para el 19, 20 y 21 de agosto, y serán reprogramadas para septiembre, porque deberán efectuarse cuando las instalaciones de la Universidad estén funcionando normalmente.

De acuerdo con Ketzali Pérez, vocera del Consejo Electoral Estudiantil de la Usac, se efectuó un análisis de la crisis y se determinó que lo mejor es reprogramar los comicios para el otro mes, porque con las instalaciones “no se podría garantizar la participación de la mayoría de los estudiantes. Lo que queremos es que participe la mayor parte porque eso nos blinda y proporciona legitimidad a la nueva asociación”.

La actual AEU, presidida por la secretaria general Lenina García, tomó posesión el 7 de septiembre del 2017 y deberá entregar el cargo el próximo 7 de septiembre, pues el periodo es de dos años improrrogables, por lo que en caso de que aún no se haya nombrado la nueva asociación, tendrá que asumirla temporalmente el Consejo Consultivo Estudiantil Universitario.

Además: Organizaciones sociales continúan manifestando frente al Musac

La vocera electoral explicó que las elecciones de la AEU constan de tres etapas. La primera se dio entre el 8 de junio y el 15 de julio, y estuvo dedicada a la inscripción de planillas (se inscribieron tres); la segunda, que es la campaña y que apenas había comenzado cuando se tomaron las instalaciones del Musac.

Debido a que se interrumpió esta etapa, en la que las planillas dan a conocer sus planes de trabajo, Pérez considera que después de que se normalicen las labores en la Usac se tendrán que dar unas pocas semanas para que continúe esta fase. Luego deberá darse paso a la tercera, que es la de elecciones, fecha que aún tendrá que analizarse junto con el Consejo Consultivo Estudiantil Universitario.

En cuanto a que si la toma pudo haber tenido relación con elecciones de la AEU, algunas fuentes docentes dicen que fue una coincidencia, porque lo del Musac fue coyuntural por la escasa crítica del CSU hacia el gobierno de Jimmy Morales y que después se unieron las otras peticiones que ya se mantenían en el ambiente.

En este sentido, Pérez dice que los estudiantes tienen derecho de acompañar esta resistencia, pero que el Consejo Electoral les pidió a las planillas que ninguna podía utilizar esta toma como una bandera política. “Ellos firmaron un acuerdo que no lo podían utilizar el movimiento para su conveniencia”.

Tres grupos buscan la AEU

Planila 1 – Conciencia

Postula a Carlos Yax como secretario general, quien es estudiante de Ciencia Política y Derecho. Laura Aguilar, estudiante de Ciencias de la Comunicación y Ciencia Política, es candidata a la secretaría general adjunta.

Planilla 2 – Estudiantes como Vos

El candidato a secretario general es Julio César Villatoro, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Postula como secretaria adjunta, a la estudiante Luisa Quintanilla.

Planilla 3 – Movimiento Estudiantil Universitario Consciente (MEUC).

El candidato a secretario general es Juan Antonio Alvarado, estudiante de la Escuela de Ciencia Política.

Las 18 demandas al Consejo Superior Universitario

El Consejo Consultivo Estudiantil Universitario presentó al CSU 18 peticiones:

1-No represión y no persecución académica legal, física o de otra naturaleza similar contra los manifestantes.

2- No utilizar los espacios universitarios para usos políticos de otras instituciones ajenas a los intereses de la Usac.

3- Pronunciamiento del rector Murphy Paiz y del CSU contra el acuerdo firmado por los gobiernos de Guatemala y EE. UU. en torno a la crisis migratoria.

4- Asimismo, pronunciamiento contra el intento de violación al acceso público del Archivo Histórico de la Policía Nacional y del Archivo General de Centro América.

5- Rescisión del convenio entre la Usac y la Cámara de Industria, con el que se pretende condicionar el EPS para favorecer los intereses del sector privado.

6- Destitución inmediata del jefe de Seguridad Física de la Usac, Alejandro Morfín.

7- Establecer la gratuidad general del programa académico preparatorio (PAP) y del examen de orientación vocacional.

8-La conversión de los programas autofinanciables que tengan una relación directa con los intereses estudiantiles para una financiación directa y total de la administración de la Usac con el presupuesto ordinario, y la no centralización del control de la investigación universitaria.

9- Exigir el 5 por ciento del presupuesto, sin instrumentalizar a la Usac para la adquisición de préstamos.

10- Anular las nuevas cuotas de servicios deportivos y apoyar al deporte universitario.

11- Eliminar las cámaras con reconocimiento facial, en virtud de que la Universidad es un ente académico y no una cárcel.

12- Nos declaramos en total rechazo al préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que ha generado una deuda pública externa por más de US$120 millones —unos Q912 millones—.

13- Rescisión inmediata de los contratos de arrendamiento con el sector privado, esencialmente el contrato del Club Deportivo Los Arcos.

14- Participación de los representantes de centros regionales, escuelas no facultativas y demás organismos académicos no facultativos dentro del CSU.

15- Restitución de las votaciones del sector estudiantil para la elección de representantes catedráticos ante el CSU y demás órganos administrativos.

16- Freno inmediato del acoso a los vendedores formales e informales y la no concesión de espacios a cadenas de comida rápida dentro de la Universidad.

17- Establecer que las sesiones del CSU sean públicas y se permita la transmisión de estas.

18- Readecuación del proceso de reforma universitaria, respetando la participación tripartita de la Universidad.

Notas relacionadas:

>Secretaria de la AEU se refiere a manifestación frente al Musac

>AEU se pronuncia por toma de campus central

>AEU rechaza decisión del gobierno sobre Cicig y llama a manifestar