Sesión en el Musac para ratificar acuerdo de tercer país seguro fue la gota que derramó el vaso para el cierre del campus de la Usac

Estudiantes de la Universidad de San Carlos tomaron las instalaciones de la zona 12 para protestar contra supuestos hechos de privatización de dicha casa de estudios, y porque el CSU prestó el Musac al Congreso para que aprobara el convenio de tercer país seguro. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

El Parlamento tenían previsto reunirse ayer en las instalaciones del Museo de la Universidad de San Carlos (Musac) para tratar el tema del convenio para que Guatemala sea considerado como tercer país seguro. Esto no fue del agrado de las asociaciones estudiantiles, porque no están de acuerdo con que se ratifique este documento con Estados Unidos, pues lo consideran oscuro y poco transparente, por lo que el lunes por tarde tomaron este edificio del Centro Histórico.

De acuerdo con Amparo Gómez, secretaria de asuntos universitarios de la asociación de estudiantes de la Escuela de Ciencia Política, el hecho de que el CSU haya autorizado al Congreso, aunque la final ya no se concretó la sesión, el uso de este edificio, ubicado frente al Parlamento, “fue la gota que derramó el vaso”, por lo que ayer el Colectivo Estudiantil Universitario (CEU), que reúne a todas las asociaciones estudiantiles, decidieron tomar las instalaciones del campus central.

El caso del Musac vino a quitar la válvula a las constantes denuncias de que se están privatizando los servicios en la máxima casa de estudios. Según Gómez, los estudiantes están en contra de algunas manifestaciones de privatización, entre ellas, la concesión de los campos deportivos de Los Arcos, en la zona 14, a una empresa privada y también la suscripción de un acuerdo con la Cámara de la Industria (CIG), para que el Ejercicio Profesional Supervisado se efectúe en algunas empresas privadas.

Javier Zepeda, director de la CIG, explica que se ha tergiversado este acuerdo, pues se está diciendo que atenta contra la naturaleza del EPS, pero que el mismo contempla donaciones de equipo por parte del sector industrial a la Usac y de remunerar las investigaciones solicitadas por miembros de dicha Cámara.

“Lo que se busca es aprovechar las capacidades de los estudiantes y proporcionarles ayuda económica” afirma Zepeda.

Cobros exagerados

El aumento de algunos cobros también preocupa a los líderes universitarios, quienes según cuentan pese a sus continuas denuncias el actual rector Murphy Paiz, no ha respondido a sus peticiones. “Como estudiantes hemos agotado las instancias legales, para subsanar esa problemática, pero no hemos encontrado respuesta positiva de la actual administración”, afirma Cristian Macario, integrante del CEU

Macario afirma que la educación superior pública debe ser gratuita para que todos los jóvenes pueden acceder a ella. Cita como ejemplo el Programa Académico Preparatorio (Pap), el cual se ha incrementado en un 300 por ciento, y que es básico para aprobar los cursos en los que tiene deficiencias los que buscan ingresar a esa casa de estudios. “De Q300 subió a Q1 mil, esto hace imposible que los sectores populares tengan acceso a la Universidad”, afirma.

Agrega que el examen de vocación tuvo un incremento del 100 por ciento, pues de Q50 aumentó a Q100. “Con esto nos estamos dando cuenta que el interés de la administración es plenamente lucrar”.

El líder estudiantil también demanda al CSU que no vaya a existir persecución política ni represalias, porque han detectado que el equipo de cámaras que se instaló en la Usac también está siendo usado para observar la movilización estudiantil.

Intentamos convecerlos

El rector magníficos de la Usac Murphy Paiz, intentó por la mañana convencer a los estudiantes para que abrieran las instalaciones y así normalizar las actividades docentes, pero no lo logró. “Lamentablemente no pudimos abrirlas”, se quejó.

En cuanto a las peticiones de los estudiantes de que no haya persecución política ni represalias en contra de los manifestantes, Paiz dijo que no comprendía a qué se referían en el primer punto, y en cuanto al segundo respondió que posiblemente se referían medidas disciplinarias, pero que eso no le correspondía, sino que al CSU.

Al final de la tarde, después de una sesión del CSU, el secretario general de la Usac, Carlos Valladares, anunció que se nombró una comisión de diálogo integrada por el rector Paiz y un representante de cada uno de los sectores que integran el CSU.

Así también, dijo que se aceptó la mediación de la Procuraduría de Derechos Humanos en el conflicto y qe se informará a la población de las acciones que se están tomando en la Usac. También afirmó que rechazan las medidas de hecho que están tomando los estudiantes.

Casi a la misma hora, el CEU anunció, por medio de un comunicado de prensa, que continuarán con sus demandas hasta que las autoridades de la USAC las acepten.

Elecciones a la vista

Los hechos que se están suscitando en la Usac se debe agregar que el 17, 18 y 19 de agosto se llevarán a cabo las elecciones de la nueva Asociación de Estudianes Universitarios (AEU) Oliverio Castañeda.

