Coprecovid: Nueva estrategia busca reorganizar a pacientes en hospitales

Los planes de la Coprecovid buscan que hospitales nacionales se encarguen de los casos severos de Covid. (Foto Prensa Libre: EFE)

La saturación en los hospitales es uno de los efectos que ha causado el coronavirus en diferentes países y Guatemala no es la excepción. A medida que el virus se extiende sobre el territorio nacional se reducen los espacios dentro de cada centro asistencial.

Le podría interesar El coronavirus llegó a tres centros carcelarios de Guatemala Katerin Chumil 8 de junio de 2020 a las 05:00h

Edwin Asturias, director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), estima que la situación actual de los hospitales que han denunciado que no cuentan con insumos ni suficiente personal para atender a los pacientes es producto de la pandemia.

“Es la situación a nivel nacional, porque estamos en esa escalada de la epidemia que cabalmente son las manifestaciones que vemos en el sistema de salud público, con muchos pacientes”, refirió.

Explicó que cada paciente positivo de coronavirus merece un trato acorde a su estado clínico, porque muchos, por temor a ir a donde un médico, han dejado que la enfermedad avance al punto de que síntomas leves evolucionaron hasta ser mortales, por lo que pide a la población que confíe en los médicos.

“En este momento todo paciente que tiene covid–19 tiene un factor de riesgo de perder la vida, y lo que tenemos que hacer es ver cómo trabajamos todos juntos para que evitemos la mayor cantidad de efectos en el sistema”, resaltó el epidemiólogo.

De esa cuenta, dijo que analizan un plan para redistribuir a los pacientes, de manera que los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios se encarguen de quienes tienen síntomas severos, y los que presenten problemas leves tendrán que ir a los hospitales temporales. Los asintomáticos tendrán que permanecer en sus casas, cumpliendo una estricta cuarentena.

“Ya está parcialmente en marcha. Hemos hablado con cada uno de los hospitales para avanzar con esos protocolos (…) Los asintomáticos tienen que, básicamente, no estar en los hospitales”, precisó Asturias.

Pacientes en riesgo

Uno de los hospitales que ha presentado complicaciones es el temporal del Parque de la Industria, los médicos afirman no tener insumos ni medicamentos para poder asistir a sus pacientes.

La preocupación de los pacientes no es únicamente por el covid-19, ya que cerca del 80% de sus pacientes sufren de otro tipo de enfermedades que pueden ser controladas con el equipo médico preciso, pero al no contar con él es que el problema se agudiza.

“El riesgo que corre el paciente es el riesgo de vida, porque no contamos con el equipo necesario ni el medicamento adecuado para nosotros venir y poderles dar lo necesario”, explicó uno de los médicos del Parque de la Industria que por temor a sanciones administrativas prefiere no ser citado.

El profesional de la salud asegura que las siete peticiones formuladas el pasado 30 de mayo quedaron sin respuesta, y aunque no mantengan las mejores condiciones, harán todo lo posible para atender a sus pacientes.

“Nosotros estamos buscando la manera de hacer todo nuestro trabajo para los pacientes y para que todos salgan adelante, pero si no tenemos lo necesario algunos pacientes van a fallecer”, advirtió.

Enfermeras son excluidas

El gremio de enfermeras asegura que la situación es peligrosa pero denuncian que las autoridades de Salud no les ha tomado en cuenta ni siquiera para planificar los protocolos dentro del Consejo Nacional de Salud (CNS).

“Nosotros atendemos al paciente directamente y no podemos separarnos ni 50 centímetros porque nosotros tenemos que estar cerca, no podemos manejar el distanciamiento social, tenemos que estar muy protegidas para que no nos contaminemos; es decir, todos los cuidados del paciente, hablamos de que tenemos que ver que respire bien, que el paciente coma, darle de comer, luego vamos a la necesidad de estar limpio, hay que bañarlo”, comentó Otilia Argueta Domínguez, presidenta del Colegio Profesional de Enfermería.

Hospitales privados atenderán casos

En un comunicado, el Ministerio de Salud expuso que ahora los hospitales privados también podrán brindar asistencia hospitalaria a los pacientes positivos diagnosticados con coronavirus.

Se trató de conseguir la postura de algunos de estos centros pero por ahora no han emitido pronunciamiento por la disposición ministerial.

Por aparte, el ministro de Salud, Hugo Monroy, explicó en una entrevista radial que ya llegaron a acuerdos con los médicos del hospital temporal del Parque de la Industria y que incluso verán la manera de reducir algunos de los trámites que hasta ahora ha impedido que algunos de ellos firmen contratos.

Por último, el Colegio de Médicos explicó que sostendrán una reunión con la Coprecovid para exponer la falta de insumos que ha denunciado varios médicos del hospital temporal.

Otra de las denuncias que ha llegado por parte de los galenos es que cada uno en vez de atender a cinco pacientes ahora brindan atención a cerca de 11, además, que aquellos que han estado expuestos tan solo cumplen con siete de los 15 días de cuarentena por la falta de personal.