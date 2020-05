Coronavirus: Ambigüedades en disposiciones del gobierno y restricciones locales generan descontentos

Estoy un poco confundido porque entiendo que se puede salir entre las 8 y 11 am solo a comprar a las tiendas mas cercanas a nuestro domicilio , pero hoy por la mañana un pastor protestante cristiano hizo su culto en la calle con aproximadamente 8 o 10 personas pusieron sus enormes bocinas en la puerta de una casa . llame aL 110 de la PNC y despues de llamar aproximadamente 10 veces finalmente una señora o señorita que no se identifico respondio a mi pregunta al respecto , que no es prohibido porque quiza son familia y no es ilegal.

Si eso es cierto entonces para que el presidente diece lo que se ouede hacer y lo que no se puede hacer , seria bueno que la policia y el presidente se pongan de acuerdo para evitar ambiguedades.