Coronavirus: Cómo quedan las disposiciones en Guatemala durante la Semana Santa 2021

Salud demanda que la población cumpla con los protocolos para evitar contagios de covid-19. (Foto: Hemeroteca PL)

El Ministerio de Salud no impondrá restricciones extraordinarias para la Semana Santa en Guatemala, pero demandó la responsabilidad individual y colectiva en momentos en que Guatemala vive la tercera ola de contagios.

En conferencia de prensa las autoridades de Salud informaron este 25 de marzo sobre la emergencia sanitaria, que enfrenta una alta ocupación de camas covid-19 para pacientes graves y a las puertas de la Semana Santa, lo que podría repercutir en una tercera ola severa.

“Nosotros seguimos confiando en dar un voto de confianza a la población para hacernos responsables ante lo que venga en adelante”, expresó la ministra de Salud, Amelia Flores, que continuó: “Ir y pasar una Semana Santa en familia puede ser lo peor que hagamos en el año porque puede ser que llevemos la enfermedad a gente que queremos”.

La funcionaria enfatizó que no se trata de permanecer encerrados en casa, porque puede tener consecuencias negativas en la salud, sino en guardar las medidas preventivas, como el uso obligatorio de la mascarilla en todo momento sin importar que el calor sea insoportable.

Pero sí apeló a que las personas eviten las aglomeraciones como los conciertos, que no están permitidos para la mayoría de las alertas el semáforo epidemiológico.

De acuerdo con el semáforo vigente para Semana Mayor, hay 97 municipios en rojo, 107 en naranja y 136 en amarillo. Algunos municipios con vocación turística en rojo son Panajachel, Sololá; Xela, San Martín Zapotitlán, Retalhuleu; cabecera de Huehuetenango, Santa Cruz del Quiché y Flores, San José y San Benito, Petén.

“Es muy inconveniente cerrar el país. Lo más conveniente es ser responsables. Estamos pidiendo por favor que no nos quitemos la mascarilla, es barato, práctico y efectivo. Encerrarnos todos garantiza que nos enfermemos de otras cosas y evitemos otros temas que son dañinos para el país”, remarcó la jefa de Salud, pero enfatizó que pasado un año de la pandemia no puede haber gente “que no entienda que estamos poniendo en riesgo nuestra vida, la de nuestros queridos y la de la gente con la que compartimos por contagio”.

Restricciones

Según Salud, no están autorizadas las fiestas masivas en hoteles, salones municipales o playas, ni conciertos durante la Semana Santa. Asimismo, los cortejos procesionales están suspendidos por las autoridades de la Iglesia Católica.

El ministerio entrará en alerta roja institucional desde mañana Viernes de Dolores a las 8 horas hasta el 6 de abril para la prevención, contención y respuesta de eventos adversos.