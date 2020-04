Coronavirus: Más de 2 mil pilotos de buses y taxistas piden ayuda económica al gobierno ante crisis

Pilotos de buses y de taxis han acudido a la Asociación de Viudas de Pilotos para aportar su firma y pedir ayuda económica al gobierno.(Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Los pilotos y taxistas esperan recibir ayuda del Ejecutivo al asegurar que han agotado sus ahorros y no tienen otras fuentes de ingreso, por lo que este jueves delegados de la Avitransp acudirán a la Casa Presidencial para entregar las firmas y hacer una petición formal de ayuda.

Desde el pasado martes los trabajadores del transporte público han acudido a dicha sede para entregar su firma y datos.

César Alvarado, piloto de un bus que cubre la colonia Pinares, zona 18, dijo que ya no tiene más ahorros para pagar el alquiler de su vivienda y su familia necesita alimentos.

“No tenemos sueldos ni prestaciones, tuvimos que usar los ahorros que teníamos pero ya se nos acabaron. No tenemos para pagar la luz y el agua. Esperamos que el gobierno se ponga la mano en la consciencia, somos pueblo y pedimos una colaboración”, refirió.

“Tenemos necesidad por eso estamos acá. No hay trabajo, no hay nada que hacer, esperamos que nos regalen esa ayuda. Hay muy poco pasaje o nada, en los hoteles no hay turistas, no hay a quién trasladar. Mis compañeros están igual o peor que yo, cualquier ayuda le agradeceremos al gobierno. Si no morimos del virus, moriremos del hambre”, expresó Jorge Chajón, taxista rotativo.

Mercedes Muñoz, representante de Avitransp, dijo también que necesitan fondos para ayudar a 400 mujeres que pertenecen a la entidad y que dependen de sus pequeños negocios.

“Estamos tratando de enlazarnos para ayudar a los pilotos, esperamos que nos apoyen, siempre lo han necesitado. Mañana iremos a Casa Presidencial, aunque no tenemos ninguna cita con el presidente”, refirió.