Covial explica cómo funciona el paso provisional en el km 189 de la ruta Cito-Zarco, entre Retalhuleu y Quetzaltenango

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) informó sobre trabajos de reparación de un socavamiento en el kilómetro 189 de la ruta Cito 180, entre Retalhuleu y Quetzaltenango.

Añadió que, a partir de este jueves 15 de enero a las 10 horas, la circulación vehicular será por un paso provisional habilitado para ese efecto.

Explicó que quienes se dirijan a Quetzaltenango deberán utilizar el paso provisional en el km 187.6, mientras que quienes viajen a Retalhuleu deberán desviarse en el km 189.4, según Covial.

También indicó que en el lugar hay señalización circunstancial para orientar a los conductores.

Covial pidió a los usuarios de esta ruta conducir con precaución y moderar la velocidad al transitar por el paso provisional.

Las constantes lluvias en la costa sur han sido la principal causa de los retrasos en la conclusión del paso provisional.

