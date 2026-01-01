Cuatro primos son detenidos y acusados de apuñalar a un joven de 17 años en una finca en Santa Rosa

Vecinos de la finca de café La Pastoría, en el municipio de Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, retuvieron y entregaron a la Policía Nacional Civil (PNC) a cuatro hombres señalados de la muerte de un adolescente de 17 años, ocurrida la noche del martes 30 de diciembre del 2025.

Según el reporte de la PNC, los detenidos fueron identificados como Miguel “N”, de 25 años; Ernesto “N”, de 21; Baldomero “N”, de 28; y Juan “N”, de 20, todos primos entre sí.

De acuerdo con la versión preliminar, los sospechosos se encontraban bajo efectos del alcohol o alguna sustancia cuando se produjo una discusión por asuntos laborales que terminó en un ataque contra el menor.

Tras el hecho, vecinos alertaron a las autoridades y retuvieron a los presuntos responsables hasta la llegada de los agentes.

Los cuatro fueron consignados al juzgado de turno para que se determine su situación legal, mientras el caso continúa bajo investigación.

Otros hechos recientes

Durante el cierre del 31 de diciembre y las primeras horas del 1 de enero de 2026, los cuerpos de socorro atendieron diversas emergencias en varios puntos del país, entre ellas ataques armados, accidentes de tránsito e incendios.

En cuanto a los ataques armados, los Bomberos Voluntarios informaron que uno de los hechos ocurrió en el cantón Pueblo Nuevo, aldea de San Pedro Ayampuc, donde un hombre de aproximadamente 25 años resultó con heridas de bala en el tórax y las piernas.

}ras ser atendido y estabilizado por los socorristas, fue trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

Otro ataque armado se registró durante la mañana de este jueves 1 de enero en la 30 avenida final de la zona 6 de Mixco, colonia Carolingia.

En el lugar fueron localizados dos jóvenes de 19 años con múltiples heridas provocadas por desconocidos, por lo que también fueron llevados al Hospital San Juan de Dios.

Ataque armado en la 30 avenida final, zona 6 de Mixco, Colonia Carolingia.



