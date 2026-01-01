Cuatro primos son detenidos y acusados de apuñalar a un joven de 17 años en una finca en Santa Rosa

El crimen ocurrió tras una supuesta discusión laboral en La Pastoría, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, de la que resultó herido el joven de 17 años.

PNC traslada a cuatro capturados por muerte de adolescente en finca de Santa Rosa

Los cuatro primos señalados de la muerte de un adolescente de 17 años fueron llevados este jueves 1 de enero del 2026, a una subestación de la Policía Nacional Civil tras ser retenidos por vecinos en Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. (Foto Prensa Libre: PNC)

Vecinos de la finca de café La Pastoría, en el municipio de Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, retuvieron y entregaron a la Policía Nacional Civil (PNC) a cuatro hombres señalados de la muerte de un adolescente de 17 años, ocurrida la noche del martes 30 de diciembre del 2025.

Según el reporte de la PNC, los detenidos fueron identificados como Miguel “N”, de 25 años; Ernesto “N”, de 21; Baldomero “N”, de 28; y Juan “N”, de 20, todos primos entre sí.

De acuerdo con la versión preliminar, los sospechosos se encontraban bajo efectos del alcohol o alguna sustancia cuando se produjo una discusión por asuntos laborales que terminó en un ataque contra el menor.

Tras el hecho, vecinos alertaron a las autoridades y retuvieron a los presuntos responsables hasta la llegada de los agentes.

Los cuatro fueron consignados al juzgado de turno para que se determine su situación legal, mientras el caso continúa bajo investigación.

