Departamento de Tránsito tiene limitado control sobre las policías municipales

Por ejemplo en la ciudad de Guatemala tan solo en 2020 se colocaron más de 30 mil cepos o inmovilizadores de vehículos, eso según la memoria de labores de la comuna central.

Por su parte la municipalidad de Villa Nueva informó que ellos no colocan este tipo de instrumentos por considerarlos de “choque social”, por lo que acuden a un proceso de diálogo y en última instancia colocan la infracción.

Dos escenarios completamente opuestos tan solo del departamento central, pero la discrecionalidad con la que las autoridades aplican la ley genera momentos de tensión entre autoridades y ciudadanos.

Tan solo la semana pasada se hizo viral el enfrentamiento entre un comerciante de la zona 13 y un agente de tránsito tras la imposición de un cepo, tiempo después una situación similar fue documentada pero en la Central de Mayoreo entre un agente de la Dirección General de Tránsito y un ayudante de bus.

Todas las entidades a cargo del tránsito deberían de ser reguladas, a decir de los expertos, por el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), que en su portal web se cita como “la institución rectora y garante del tránsito, de la seguridad y la gestión vial en Guatemala”, sin embargo parecen no tener ningún tipo de control sobre las policías municipales.

Solo ponen multas

Aunque la principal función de las Policías Municipales de Tránsito es ayudar a que circulen de mejor manera los vehículos dentro del territorio, Amanda Morán, investigadora del Ceur considera que esta función no se cumple.

Durante sus años de trabajo como investigadora en temas urbanísticos ha observado cómo estas entidades reguladoras del tránsito se centran, principalmente, en la imposición de sanciones económicas.

“Su función debería ser velar porque funcionen de manera ágil el tránsito, pero se ha visto que su accionar se centra en estar poniendo multas, no en estar viendo que sea mejor el trafico sino en la cuestión normativa, todo en base a los castigos y multas”, señaló.

A criterio de Morán estos temas tendrían que ser observados a profundidad por el Departamento de Tránsito de la PNC, sin embargo considera que esta institución no hace un abordaje correcto.

“Así debería de ser pero no es así. La autonomía municipal le permite a las comunas emitir sus propias normas, sin embargo en el regulación del tránsito si hay una ley que es la general, es aquella que rige a nivel general (…) actualmente el Departamento de Tránsito lo que hace es mínimo, unas cuantas acciones en la carretera pero dentro de las ciudades ya hacen lo mínimo”, refirió.

Jurisdicción de tránsito

Las Policías Municipales de Tránsito han resultado útiles para ordenar el tránsito al momento de acciones, según Oswaldo Samayoa, analista del Centro de Estudios de Guatemala.

Sin embargo el actuar de muchos agentes que ha sido documentado en las redes sociales, su criterio, pone en duda hasta fundamentos éticos y morales en cada una de estas dependencias.

“Hemos estado observando como el sistema de Policía Municipal de Tránsito ha puesto en duda ser profesional, ético, humano y respetuoso también de los derechos de las personas, todo a partir de eventos de abuso de autoridad que vemos para que se haga cumplir la normativa”, indicó.

La raíz de este problema considera es que cada entidad trabaja de manera distinta a pesar de que se tendrían que regir bajo la misma ley, aunque también es prudente mejorar los juzgados municipales para que se tengan jueces independientes que no sean allegados a los alcaldes o consejos municipales.

“Lo que no tenemos en Guatemala es un verdadero sistema de jurisdicción de tránsito, lo que tenemos es un sistema administrativo a cargo de los municipios que se ha vuelto hasta cierto punto extorsivo; en caso de un cepo no se le permite a la persona apelar la decisión, no le permite poder argumentar las razones para tener un convenio y poder pagar después por fala de dinero”, precisó.

No están fuera de control

Pese a que existen muchos señalamientos en contra de las Policías Municipales de Tránsito, la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) respondió que estas dependencias no están fuera de control.

“Siempre la Policía Municipal de Tránsito aparece como la mala de la película, pero lo que está haciendo es normando y regulando el control para la buena administración del territorio para el beneficio de todos los vecinos”, señaló Marvin de León, Gerente de Anam.

El representante de la Anam también respondió a esos comentarios que los califican de tener autoridades de tránsito que tan solo imponen multas, él aseguró que esas amonestaciones tan solo buscan generar orden.

“Es una ordenanza municipal, el orden del tránsito por ejemplo, si yo sé que no me debo de parquear ahí el policía me pita un par de veces, si no aparezco me multa o me coloca cepo, si no se regula esto sin duda más adelante habrán más personas con las mismas conductas y van a generar un desorden en el tránsito”, refirió.

Por último de León señaló que son pocos los altercados entre ciudadanos y autoridades, ya que la mayoría si cumple con las medidas de tránsito, “sabemos que hay situaciones que saltan y salen de control, pero si usted se da cuenta son eventos mínimos, no pasan de 10 al año en 365 días. En la mayoría de casos la población, los vendedores ambulantes, los comerciantes, conductores y vecinos si respetan la normativa de tránsito”.

Sin postura

El pasado nueve de octubre autoridades informaron que asumió como nueva directora del Departamento de Tránsito de la PNC Sara Bolaños, quien entró a sustituir a Edwin Arturo Rodríguez.

Buscamos obtener una postura con Bolaños para entender los últimos enfrentamientos entre ciudadanos y autoridades de tránsito, conocer que supervisión tienen sobre las Policías Municipales de Tránsito y profundizar en los protocolos vigentes para la imposición de sanciones, sin embargo al cierre de esta nota se había obtenido alguna respuesta.