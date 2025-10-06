Derrumbe bloquea el km 24 de ruta a El Salvador y colapsa tránsito en el área metropolitana

Los cuatro carriles del kilómetro 24 de la carretera a El Salvador permanecen bloqueados por un derrumbe de grandes proporciones, reportado por agentes de tránsito de Villa Canales, Santa Catarina Pinula y Fraijanes.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres explicó que el derrumbe ocurrió por las fuertes lluvias y la saturación del suelo.

En el área afectada se observan láminas que posiblemente formaban parte de una infraestructura temporal, así como un tráiler detenido.

Las autoridades recomiendan utilizar vías alternas como la avenida Petapa, la calzada Raúl Aguilar Batres y una ruta privada.

Usuarios del transporte colectivo descienden de los vehículos y caminan por la carretera para llegar a sus lugares de trabajo.

El derrumbe afecta la circulación vial en ambos sentidos y provoca fuerte carga vehicular en Boca del Monte.

Brigadas de Provial brindan seguridad vial debido a deslave en el km 24.6 de carretera a El Salvador [CA-1 Oriente], jurisdicción de Villa Canales, Guatemala. Paso cerrado en ambos sentidos.



— PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) October 6, 2025

Los Bomberos Voluntarios y la Policía Nacional Civil permanecen en el lugar y se coordinan los trabajos de limpieza para liberar la vía.

Además, la PMT de Villa Canales reporta una colisión entre dos automóviles livianos en el kilómetro 10.5 de la avenida Hincapié hacia la capital.

Usuarios de transporte colectivo caminan por la ruta a El Salvador ante el derrumbe del kilómetro 24. (Foto Prensa Libre: Juan González)

El cierre preventivo de un carril en ese mismo kilómetro continúa debido al deslizamiento reportado el 23 de septiembre.

Otros derrumbes

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial informa sobre un derrumbe en el kilómetro 50 de la autopista Palín–Escuintla, el cual obstruye dos carriles en dirección norte.

Asimismo, en el kilómetro 161.5 de la ruta Interamericana, en Santa María Ixtahuacán, Sololá, se reporta otro derrumbe, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.

