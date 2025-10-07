Derrumbe en carretera a El Salvador: las imágenes satelitales que muestran cómo cambió el cerro con los años

Las imágenes satelitales muestran un drástico cambio en el cerro ubicado entre Fraijanes y Villa Canales, donde ocurrió el derrumbe que mantiene cerrado el paso en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador.

El comparativo revela cómo, con el paso de los años, el paisaje dejó de ser una ladera verde y montañosa para dar paso a un terreno intervenido, con cortes visibles en la pendiente.

En las imágenes de 2010, el área aparece cubierta por vegetación. Pero entre 2016 y 2020 ya se observan modificaciones en la topografía, con zonas despejadas y obras civiles.

Para el 2023 y 2025, el cambio es evidente: la ladera fue recortada, reduciendo su estabilidad natural y dejando expuesta la pendiente.

Este tipo de intervenciones, según especialistas, puede alterar la estructura del terreno y aumentar el riesgo de deslizamientos, especialmente durante lluvias intensas.

El reciente colapso ha puesto en evidencia cómo la falta de control sobre este tipo de obras puede derivar en emergencias graves, expuso el presidente Bernardo Arévalo durante una conferencia en la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

El mandatario se refirió al incremento de emergencias provocadas por la lluvia y destacó que el sistema nacional cuenta con una mejor capacidad de respuesta.

“Lo que estamos viendo en ese lugar es el efecto de una obra que, hasta donde entendemos, no contaba con licencias ni estudios que evaluaran el impacto de las lluvias. Esto nos recuerda la importancia de los estudios de impacto ambiental y los análisis de riesgo”, señaló.

Por su parte, la Conred informó que corresponde a las autoridades territoriales realizar las averiguaciones necesarias para determinar qué tipo de licencia o permiso era requerido para las actividades en esa zona.

La institución reiteró que su mandato se centra en atender la emergencia y coordinar la respuesta interinstitucional.

Imágenes satelitales de 2010, 2016 y 2020 muestran cómo la ladera entre Fraijanes y Villa Canales fue modificándose con el paso de los años. (Foto Prensa Libre: Google Earth)

Imágenes satelitales de 2022, 2023 y 2025 muestran cómo la ladera entre Fraijanes y Villa Canales se fue degradando progresivamente hasta el derrumbe en el km 24 de la carretera a El Salvador. (Foto Prensa Libre: Google Earth)

En resumen

El derrumbe ocurrió el lunes 6 de octubre en el km 24 de la carretera a El Salvador , entre Fraijanes y Villa Canales.

, entre y Tras más de 12 horas de labores el lunes, la Municipalidad de Fraijanes y la PMT retomaron los trabajos de limpieza este martes 7 de octubre.

Sin embargo, a las 11 horas se suspendieron las labores debido a nuevos derrumbes que se registraron en el área. Los equipos de trabajo reportaron condiciones peligrosas e inestables en la zona.

Se mantiene un cierre temporal en el km 18.5 debido a la fuerte carga vehicular derivada del derrumbe.

Lea también: Septiembre del 2025 ha sido el más lluvioso de los últimos 30 años de registros mensuales