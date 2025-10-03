Tormentas rápidas, pero caos prolongado: así colapsa el tránsito por las lluvias en la ciudad y Mixco

Las fuertes lluvias registradas en el área metropolitana la tarde del 2 de octubre de 2025 causaron de nuevo que las calles y avenida colapsaran, lo que dejó el tránsito paralizado durante horas y afectó a varias comunidades con inundaciones y otros incidentes como árboles caídos y derrumbes.

Las lluvias intensas provocaron inundaciones en calles y avenidas principales, generando un colapso total en el tránsito.

Motoristas quedaron atrapados con la mitad del cuerpo sumergido en agua acumulada, mientras otros conductores enfrentaron viajes que se extendieron hasta unas cinco horas para recorrer rutas que normalmente toman menos de una hora y 30 minutos.

Uno de los incidentes más serios se produjo en la colonia Jiréh, zona 10 de Mixco, donde un deslizamiento de tierra sepultó una vivienda y dejó a más de 20 personas afectadas, entre ellas siete que tuvieron que ser trasladadas al hospital Roosevelt.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), la saturación del suelo fue el factor determinante tanto en el deslizamiento como las inundaciones: en cuestión de minutos cayó la cantidad de lluvia que normalmente correspondería a varios días, debilitando las laderas y provocando el colapso.

¿Por qué llovió tanto?

César George, del Insivumeh, las lluvias intensas se debieron a la combinación de entrada de humedad y altas temperaturas, que favorecieron la formación de nubes cumulonimbos, capaces de alcanzar entre 8 y 12 kilómetros de altura.

Estas nubes, al disiparse, generan precipitaciones fuertes acompañadas de vientos y, en algunos casos, granizo.

Por lo general, estas lluvias son breves, de 40 minutos a una hora, pero su intensidad se concentra en zonas específicas, como ocurrió la tarde de ayer en Mixco, el Anillo Periférico y sectores del centro de la ciudad.

La estación ubicada en el Aeropuerto La Aurora, zona 13 de la capital, registró 8.3 milímetros en las últimas 24 horas. Al ser equivale a 8.3 litros de agua por cada metro cuadrado, es suficiente volumen para generar charcos, encharcamientos o saturación parcial del suelo en áreas urbanas.

Durante esta semana, se reportaron daños en departamentos como Alta Verapaz, Retalhuleu y Chiquimula, donde las lluvias provocaron inundaciones y deslizamientos en áreas que anteriormente no habían registrado afectaciones similares.

Según el Insivumeh, septiembre y octubre son meses con lluvias fuertes en todo el país, siendo septiembre el segundo mes más lluvioso después de junio.

Los departamentos más vulnerables debido a las condiciones climáticas incluyen la costa de San Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla, la cadena volcánica, Guatemala, Zacapa, Chiquimula y parte de la Franja Transversal del Norte.

Un deslizamiento ocasiona el colapso parcial de una vivienda en la 34 avenida y 3 calle de la colonia El Cerrito, en La Comunidad, zona 10 de Mixco. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

¿Por qué seguirá repitiéndose cada vez que llueva?

Sumado a las condiciones propias de la temporada, según datos oficiales, la temperatura promedio anual en Guatemala ha aumentado aproximadamente 1.5°C en las últimas décadas. Este incremento se ha traducido en fenómenos climáticos más extremos, como lluvias más intensas en períodos más cortos, especialmente en regiones vulnerables como la capital y la costa sur.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) ha documentado que este aumento de temperatura está vinculado al cambio climático global y a fenómenos como El Niño y La Niña.

Estos factores contribuyen a la intensificación de las precipitaciones, que se presentan de manera más concentrada y en menor tiempo, aumentando el riesgo de inundaciones y deslizamientos en áreas urbanas y rurales.

Además, estudios regionales indican que entre 1961 y 2003, las temperaturas máximas y mínimas extremas en Centroamérica, incluida Guatemala, aumentaron entre 0.2°C y 0.3°C por década.

Este patrón sugiere una tendencia hacia un clima más cálido y con precipitaciones más erráticas, lo que afecta la agricultura, los ecosistemas y la infraestructura del país.

Perspectivas para octubre

Para la primera semana de octubre se espera que las lluvias continúen, especialmente por la tarde y noche, con posibilidad de actividad eléctrica.

Además, se prevé el acercamiento de un frente frío durante la segunda semana del mes, aunque la temporada de frío propiamente dicha comenzará en noviembre.

Lea también: Videos muestran la magnitud de los daños por lluvias en la capital, Mixco y Villa Nueva