Derrumbe en carretera a El Salvador: Paso en km 24 permanecerá cerrado, según alerta la PMT

El tránsito en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador, un punto medio entre Fraijanes y Villa Canales, podría continuar cerrado debido al riesgo de que otro sector del talud colapse, según explicó Dimas Padilla, director de la Policía de Tránsito de Fraijanes.

Aunque la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) aún no ha emitido el dictamen final sobre la estabilidad del terreno, Padilla indicó que las condiciones actuales complican la posibilidad de habilitar el paso la noche de este mismo lunes 6 de octubre.

“La lluvia no deja trabajar y hay una parte del derrumbe que se ve propensa a colapsar también. Por eso se mantiene la verificación en el área y, aunque no hay resolución definitiva, se ve complicado habilitar la vía por ahora”, señaló el jefe policial.

Según Pandilla, hay conductores que se resisten e incluso esperan en el lugar, pero no se les ha permitido el paso porque consideran que el nivel de riesgo continúa.

El sedimento cubre los cuatro carriles

El deslizamiento que ocurrió durante la madrugada de este lunes cubrió los cuatro carriles de la carretera, tanto en sentido hacia Ciudad de Guatemala como hacia el oriente, lo que provocó graves complicaciones desde las 4.30 horas.

Incluso los peatones se vieron obligados a caminar varios tramos luego de descender del transporte público. El sedimento del derrumbe, que aún cubre parte de la vía, impide el paso vehicular en este tramo clave de la ruta intermunicipal.

Mientras se trabaja en la limpieza y se evalúa el estado del terreno, la brigada canina de los Bomberos Voluntarios decidió suspender la búsqueda de un hombre desaparecido, quien se desempeñaba como guardián del predio ubicado en el perímetro del incidente.

Movilidad colapsada en varios municipios

De acuerdo con los socorristas, el hombre desaparecido se encontraba en el lugar cuando ocurrió el derrumbe, que no solo bloqueó los cuatro carriles, sino que también afectó la movilidad en al menos cuatro municipios, incluida la capital.

Las autoridades no descartan que la víctima haya quedado soterrada bajo los escombros, pero las lluvias persistentes complican los esfuerzos de búsqueda, por lo que se frenó la búsqueda para salvaguardar a los rescatistas.

El cierre afectó principalmente a los conductores que se desplazaban de oriente hacia la capital, quienes quedaron varados desde las primeras horas del día. Por la tarde, el tránsito también se complicó en sentido contrario debido al retorno de los automovilistas.

Padilla detalló que aún a las 4 de la tarde de este lunes 6 de octubre, la mayor acumulación vehicular se registra entre los kilómetros 19 y 24, con dos bloques principales de tráfico detenido.

Rutas alternas

El derrumbe se ubica a unos 200 metros del ingreso y salida de la autopista privada Vía Alterna Sur (VAS), y las autoridades han habilitado y recomendado varias rutas alternas:

Autopista VAS hacia el viaducto de Pavón, con conexión a Barberena y Santa Rosa.

Paso por el casco central de Fraijanes, que enlaza con El Cerinal y Barberena, aunque incluye un tramo de 10 kilómetros de terracería dañada.

Para quienes llegan hasta el área afectada, hay entre seis y siete puntos de retorno autorizados entre los kilómetros 19 y 24.

Además, se trabaja en un desvío provisional en el kilómetro 25 para bajar por Villa Canales, aunque esta opción requiere un reversible y no se recomienda para alto flujo vehicular.

El director de Tránsito de Fraijanes afirmó que, aunque la mañana fue crítica, se espera que por la tarde la carga vehicular disminuya, ya que muchos conductores ya conocen del cierre y buscan vías alternas.

Las autoridades de Villa Canales también realizan cierres preventivos para evitar que más vehículos intenten subir hacia la carretera a El Salvador, recomendando a los automovilistas utilizar la autopista VAS o las rutas hacia el sur del país como alternativas.

