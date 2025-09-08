Derrumbe en la Hincapié: Riesgo en la ruta y se prevé caos vial en la Aguilar Batres, Petapa, Atanasio Tzul y CAES

Un talud de 35 metros de altura presenta desprendimientos de tierra sobre la ruta Hincapié–Santa Inés, lo que pone en riesgo la circulación de más de 80 mil vehículos diarios y amenaza con un colapso mayor, según las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

De acuerdo con la institución , el desprendimiento ocurrió por la saturación del suelo luego de las lluvias recientes. Las autoridades se movilizaron de inmediato al lugar para realizar evaluaciones preliminares, en las que se detectaron grietas y material suelto en el talud, condiciones que aumentan el riesgo de derrumbe en la zona.

Derrumbe ruta Hincapié–Santa Inés Desprendimiento de tierra en avenida Hincapié obliga a cerrar un carril entre los kilómetros 9 y 10, afectando el tránsito hacia Boca del Monte. (Foto, Prensa Libre: Emilio Chang)

Tras recopilar toda la información, las autoridades anunciaron que emitirán un informe técnico oficial y establecerán una mesa técnica para coordinar las acciones de mitigación necesarias en los próximos días.

Mientras tanto, recomiendan a los conductores utilizar rutas alternas y seguir las indicaciones oficiales para garantizar su seguridad.

Rutas alternas habilitadas

La PMT de San Miguel Petapa advirtió que la reducción de carriles generará complicaciones en la movilidad, por lo que se analiza habilitar carriles reversibles en horas pico.

Para evitar congestionamientos, las autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar vías alternas:

Bulevar Villa Hermosa y Frutal hacia Prados de Villa Hermosa, con destino a la avenida Petapa por la 53 calle.

Bulevar El Frutal hacia Puente La Prosperidad, con conexión a la calzada Raúl Aguilar Batres vía la Central de Mayoreo.

Vía Alterna al Sur, desde Álamos hacia el ingreso de Boca del Monte, con destino a la calzada Atanasio Tzul.

Alison Campos, vocera de la PMT de San Miguel Petapa, recomendó a los automovilistas tomar precauciones, considerar tiempo adicional en sus traslados y estar atentos a las disposiciones de tránsito mientras se define una solución estructural en el área afectada.

Medidas preventivas inmediatas

Ante la emergencia, la Municipalidad de Guatemala, a través de la Dirección de Administración de Vulnerabilidad de Emergencias (DAVE), instaló una mesa técnica para diseñar un plan de prevención y mitigación.

Como medida inicial, se inhabilitó de manera indefinida el carril derecho entre el kilómetro 9 y 10 con dirección hacia la Ciudad de Guatemala.

Aunque agentes de la PMT de Guatemala permanecen en el lugar, se recomienda disminuir la velocidad debido al riesgo y a las curvas pronunciadas del sector.

En el área se han identificado al menos tres puntos críticos entre los kilómetros 9 y 10.

El círculo indica la ubicación del derrumbe que obligó a cerrar un carril hasta nuevo aviso en la ruta de la avenida Hincapié, entre los kilómetros 9 y 10, con dirección a Boca del Monte. (Foto, Google Maps)

MuniGuate dice que CIV es responsable de carretera en peligro

La Municipalidad de Guatemala informó que el talud afectado se encuentra en propiedad privada, mientras que la carretera es departamental y el derecho de vía corresponde a la Dirección General de Caminos (Micivi).

En ese sentido, se espera que el Ministerio de Comunicaciones ejecute las acciones de mitigación necesarias, explicó la Unidad de Prensa de la Municipalidad a Prensa Libre.