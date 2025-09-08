Tráiler abandonado y riesgo de derrumbe: autoridades reportan tránsito complicado en la metrópoli  

Autoridades de tránsito informan que la movilidad vehicular es complicada en Villa Canales, Santa Catarina Pinula, Villa Nueva y Mixco.

La PMT de Santa Catarina Pinula retira tráiler que impedía el paso en el ingreso del municipio. (Foto Prensa Libre: PMT de Santa Catarina Pinula)

Autoridades de tránsito informaron que este lunes 8 de septiembre se registran complicaciones en la movilidad vehicular en la metrópoli.


La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales reportó el cierre temporal del carril derecho en un tramo del kilómetro 9 de las cuestas de la avenida Hincapié, con dirección a la capital, como medida de prevención ante el riesgo de derrumbes en esa área.

Agentes activaron el carril reversible; sin embargo, se reporta alta carga vehicular. La PMT recomienda a los conductores utilizar rutas alternas, como la avenida Petapa o la carretera a El Salvador.


La PMT de Santa Catarina Pinula informó de un tráiler con desperfectos mecánicos en vueltas de la Antioquia. El vehículo obstaculizó ambos carriles de ingreso y salida de ese municipio.
Indicó que el automotor fue abandonado en el punto, ya que no se localizó al piloto.

“El tráiler fue abandonado por el piloto: las baterías estaban descargadas, lo dejaron sin diésel y nuestro equipo logró abastecerlo, y uno de nuestros pilotos lo manejó para liberar la vía", escribió en Facebook el alcalde Sebastián Siero.

Añadió: "El tráiler será llevado a nuestro predio municipal y se le impondrán todas las multas correspondientes por lo sucedido”.

La PMT de Villa Nueva reporta que continúan los trabajos municipales a un costado del puente Tubac, por lo que pide a los automovilistas salir con tiempo.

Henry Quevedo, portavoz de la PMT, indicó que como ruta alterna se puede usar un tramo cercano a un colegio del sector, para salir por el puente La Prosperidad.

Esa ruta alterna no da abasto, por lo que se reporta congestionamiento en el área.


También se informa de tránsito cargado en el kilómetro 17 de la ruta al Pacífico, con dirección a la capital.

La Municipalidad de Mixco reporta la caída de un árbol en el kilómetro 23.5 de la ruta Interamericana. Las ramas obstaculizan dos carriles.

