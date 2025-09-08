Paso a desnivel de la Calzada Roosevelt tiene 68% de avance y podría estar en funcionamiento a finales de diciembre

Un avance del 68.29% reporta el Ministerio de Comunicaciones (CIV) en la construcción del viaducto ubicado en la calzada Roosevelt, en la 9ª avenida de la zona 11.

El titular de esa cartera, Miguel Ángel Díaz, confirmó el dato durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, donde también indicó que la obra será entregada a finales del presente año.

“Es grato informarles que el paso a nivel de calzada Roosevelt avanza y muy probablemente lo estaremos entregando en diciembre. Tiene un avance del 68% en lo físico y un avance financiero del 56%”, afirmó Díaz.

El funcionario también explicó que se reporta un avance financiero del 56% sobre el costo del proyecto, equivalente a Q25 millones 239 mil, de un total de Q44 millones 956 mil 501.

Según información del Fondo Social de Solidaridad (FSS), entidad a cargo del proyecto, la longitud de la obra es de 402 metros. Actualmente se construye la rampa de ingreso, se funden planchas y se avanza en la construcción de las vigas de los puentes 1, 4, 5 y 6.

En cuanto a la fecha de finalización, el FSS indicó que, de acuerdo con las proyecciones, los trabajos concluirán el 22 de diciembre y se espera que el viaducto entre en funcionamiento en los últimos días del año.

La construcción del viaducto comenzó en el 2023, pero fue suspendida en varias ocasiones. Los trabajos fueron retomados por la empresa en abril del presente año.

Detalles del proyecto

Consiste en la construcción de un viaducto entre las calzadas Roosevelt y San Juan, con una longitud aproximada de 402 metros. Esta obra busca mejorar la movilidad vehicular para quienes transitan a diario desde las zonas 3, 7 y 11.

Entre los trabajos contemplados se incluye la mejora del drenaje pluvial, la señalización vial, la construcción de jardineras y aceras peatonales, con el fin de ofrecer mayor seguridad y facilitar el tránsito de peatones y automovilistas.

Según el FSS, las obras concluirán el 22 de diciembre del 2025, manteniéndose el plazo anunciado en abril, cuando se reanudaron los trabajos.

Respecto de la importancia del proyecto, el Fondo señala que esta infraestructura es clave para mejorar la conectividad y fluidez vehicular, ya que permitirá descongestionar una de las rutas más transitadas del país. Se calcula que por las calzadas Roosevelt y San Juan circulan cerca de 100 mil vehículos a diario, por lo que la habilitación del viaducto contribuirá a agilizar el tránsito, de acuerdo con el FSS.

Los atrasos en la construcción

La construcción del paso a desnivel de la Calzada Roosevelt inició el 1 de septiembre del 2022 y debía ser finalizada en el 2023.