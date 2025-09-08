Comunitario
Paso a desnivel de la Calzada Roosevelt tiene 68% de avance y podría estar en funcionamiento a finales de diciembre
El titular de la cartera, Miguel Ángel Díaz, dio detalles en el Palacio Nacional de la Cultura sobre el avance físico y financiero que se reporta hasta la presente fecha en la construcción de dicha obra.
El Ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, dio detalles durante la Ronda en el Palacio Nacional de la Cultura, acerca del avance que se reporta en la construcción del paso a desnivel en la Calzada Roosevelt. (Foto Prensa Libre: FSS).
Un avance del 68.29% reporta el Ministerio de Comunicaciones (CIV) en la construcción del viaducto ubicado en la calzada Roosevelt, en la 9ª avenida de la zona 11.
El titular de esa cartera, Miguel Ángel Díaz, confirmó el dato durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, donde también indicó que la obra será entregada a finales del presente año.
“Es grato informarles que el paso a nivel de calzada Roosevelt avanza y muy probablemente lo estaremos entregando en diciembre. Tiene un avance del 68% en lo físico y un avance financiero del 56%”, afirmó Díaz.
El funcionario también explicó que se reporta un avance financiero del 56% sobre el costo del proyecto, equivalente a Q25 millones 239 mil, de un total de Q44 millones 956 mil 501.
Según información del Fondo Social de Solidaridad (FSS), entidad a cargo del proyecto, la longitud de la obra es de 402 metros. Actualmente se construye la rampa de ingreso, se funden planchas y se avanza en la construcción de las vigas de los puentes 1, 4, 5 y 6.
En cuanto a la fecha de finalización, el FSS indicó que, de acuerdo con las proyecciones, los trabajos concluirán el 22 de diciembre y se espera que el viaducto entre en funcionamiento en los últimos días del año.
La construcción del viaducto comenzó en el 2023, pero fue suspendida en varias ocasiones. Los trabajos fueron retomados por la empresa en abril del presente año.
Detalles del proyecto
Consiste en la construcción de un viaducto entre las calzadas Roosevelt y San Juan, con una longitud aproximada de 402 metros. Esta obra busca mejorar la movilidad vehicular para quienes transitan a diario desde las zonas 3, 7 y 11.
Entre los trabajos contemplados se incluye la mejora del drenaje pluvial, la señalización vial, la construcción de jardineras y aceras peatonales, con el fin de ofrecer mayor seguridad y facilitar el tránsito de peatones y automovilistas.
Según el FSS, las obras concluirán el 22 de diciembre del 2025, manteniéndose el plazo anunciado en abril, cuando se reanudaron los trabajos.
Respecto de la importancia del proyecto, el Fondo señala que esta infraestructura es clave para mejorar la conectividad y fluidez vehicular, ya que permitirá descongestionar una de las rutas más transitadas del país. Se calcula que por las calzadas Roosevelt y San Juan circulan cerca de 100 mil vehículos a diario, por lo que la habilitación del viaducto contribuirá a agilizar el tránsito, de acuerdo con el FSS.
Los atrasos en la construcción
La construcción del paso a desnivel de la Calzada Roosevelt inició el 1 de septiembre del 2022 y debía ser finalizada en el 2023.
- En noviembre del 2023 se suspendió por primera vez la obra, en esa ocasión el Ministerio de Comunicaciones detectó que una tubería de hierro galvanizado se encontraba entre las pilas 3 y 5 de la obra. Dicha tubería transporta agua hacia las zonas 3 y 7, por lo que se procedería a reubicar estas conducciones y las obras llevarían varias semanas.
- También indicaron que, en la pila 7 de la estructura se localizó un colector que pasaba por debajo de su ubicación, por lo que se estableció que era necesario un diseño estructural para moverla sin dañar la obra, por lo que no se podía continuar con los trabajos.
- A inicios del año 2024 la entonces ministra de comunicaciones Jazmín de la Vega afirmo que se tenía conocimiento que la empresa Cebco, encargada de los trabajos de construcción del paso a desnivel de la Calzada Roosevelt y de la Avenida Petapa se había declarado en quiebra, pero que si estaban anuentes a terminar con ambos proyectos.
- En junio de ese mismo año se retomaron los trabajos. Sin embargo, no había transcurrido ni un mes desde que se reanudaron y la obra nuevamente fue suspendida debido al incumplimiento de la empresa encargada de la supervisión, al no entregar una fianza de ampliación, según autoridades del FSS.
- En esa ocasión, funcionarios del FSS expusieron durante una citación en el Congreso que la obra se paralizó porque ningún proyecto puede ejecutarse sin supervisión, y por lo tanto debían gestionar que las autoridades del CIV nombraran a un supervisor temporal de la Dirección General de Caminos (DGC).
- Desde entonces la obra se mantuvo suspendida hasta el mes de abril del 2025, cuando personal del FSS y de la empresa supervisora a cargo del proyecto realizaron una verificación de campo el día 22 para constatar que se retomarán nuevamente los trabajos a cargo de la empresa Cebco.
- No obstante, estos trabajos se reactivaron nuevamente luego de la resolución de un amparo por parte de la Corte de Constitucionalidad, (CC).