Desaparecen 11 personas en un cerro de Villa Canales y la noche dificulta el rescate

Equipos de rescate mantienen la búsqueda de 11 personas reportadas como desaparecidas en un cerro del municipio de Villa Canales, informó este jueves 25 de junio Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios.

Gómez explicó que los desaparecidos fueron reportados como extraviados en un cerro ubicado en ese municipio, por lo que varias brigadas efectúan rastreos en la zona conocida como Vuelta al Lago, siempre en Villa Canales.

Los socorristas indicaron que las labores se concentran en un cerro circundante al lago de Amatitlán, en el kilómetro 30, donde se presume que permanece el grupo.

Las tareas de búsqueda se han complicado debido a la oscuridad de la noche y a lo escabroso del terreno, condiciones que dificultan el desplazamiento de los rescatistas y reducen la visibilidad durante los rastreos.

Hasta el momento se desconoce qué actividades realizaban las personas en el cerro antes de que fueran reportadas como desaparecidas. Tampoco se ha establecido cuántos hombres y cuántas mujeres integran el grupo.

De acuerdo con publicaciones de medios locales, ninguna de las personas desaparecidas tiene señal en sus teléfonos celulares, lo que ha dificultado establecer comunicación con ellas.

Además, vecinos relataron a medios locales que escucharon gritos provenientes de la montaña. Según esas versiones, algunas personas pedían ayuda porque estaban perdidas y solicitaban que se alertara a los bomberos para que las apoyaran a encontrar el camino de regreso.

Los cuerpos de socorro continúan los rastreos en el área con el objetivo de localizar al grupo.

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