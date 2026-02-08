Descartan que hallazgo en la zona 3 capitalina se trate de un cementerio clandestino

Las autoridades descartaron este domingo 8 de febrero que el hallazgo el sábado de varios restos óseos en la zona 3 capitalina se trate de un cementerio clandestino, como se informó en esos momentos.

De acuerdo con datos proporcionados a Prensa Libre y Guatevisión por la Policía Nacional Civil (PNC), el descubrimiento se enmarca más bien en el delito de profanación de tumbas o sepulturas.

De acuerdo con el reporte policial, el sábado por la mañana se localizaron restos humanos (tres cráneos) y otros huesos en una de las áreas del Cemenerio General de la zona 3 capitalina.

También se incautó un machete, dinero en efectivo y un uniforme similar al de la PNC.

En el lugar fue apresado Ovidio Juárez, de 45 años, quien llevaba los restos humanos en una mochila.

"Por las características y la coloración de los restos óseos, y el resto de indicios, y que además fue sorprendido (el capturado) deambulando en el interior del cementerio, la conducción encuadraría en ese tipo penal", aclararon las autoridades, lo que fue confirmado luego por un agente fiscal.

Las autoridades citaron el Código Penal referente a este delito: "Quien violare o vilipendiare sepultura, sepulcro o una funeraria, o en cualquier otra forma profanare el cadáver de un ser humano o sus restos, será

sancionado con prisión de seis meses a dos años".

Sin embargo, fuentes dijeron que, al parecer, el capturado parece ser una persona en situación de calle o con problemas mentales.