Desfile militar por el Día del Ejército 2026: fecha, recorrido, hora y cambio en la ceremonia

El Ejército de Guatemala anunció el calendario de actividades conmemorativas por el Día del Ejército, que incluirá ascensos militares, presentaciones artísticas y el tradicional desfile militar en la Ciudad de Guatemala.

Este 2026, el Ejército de Guatemala conmemora 155 años de su fundación, desde los hechos ocurridos el 30 de junio de 1871.

Según el ministro de la Defensa Nacional de Guatemala, Henry Sáenz Ramos, cada comando militar realizará actos de ascenso al grado inmediato superior en sus respectivos departamentos como parte de la celebración institucional.

En la región central, las actividades iniciaron el viernes 26 de junio con un concierto de maderas y metales en la sala de la Cámara Miguel Ángel Asturias, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, también conocido como Gran Teatro Nacional.

Maderas y Metales 2026. 🇬🇹🎶



El Ejército de Guatemala llevó a cabo el Concierto Maderas y Metales 2026, una velada que rindió homenaje al CLV Aniversario de la Gesta Revolucionaria de 1871 y Día del Ejército de Guatemala.



Música que fortalece la identidad nacional y acerca a la… pic.twitter.com/IAlUHQo9wn — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) June 27, 2026

Sin embargo, Sáenz comentó que en la ciudad capital la principal actividad será el martes 30 de junio, fecha oficial del Día del Ejército de Guatemala, cuando se llevará a cabo el tradicional desfile militar en la capital.

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Recorrido del desfile militar

De acuerdo con el alto mando militar, el recorrido iniciará en el Monumento a Juan Pablo II, ubicado al final de la Avenida de Las Américas, avanzará hacia el Obelisco y luego se incorporará a la Avenida Reforma.

Durante el trayecto, la columna rendirá honores frente al Ministerio de la Defensa Nacional, donde estarán presentes el presidente de la República, jefe del Estado Mayor y otros invitados especiales.

Martes 30 de junio

08:00 horas

Recorrido: Monumento a Juan Pablo II (zona 14) recorriendo la Av. Las Américas, finalizando en la Tribuna Militar Campo Marte.

Según cálculos de Google Maps el recorrido del desfile por el Día del Ejército será de casi 6 kilómetros. (Mapa, captura de pantalla Google Maps)

Actos regresan al Campo de Marte

Las autoridades también informaron que este año los actos protocolarios volverán a realizarse en la tribuna del Campo de Marte, retomando el formato tradicional que se había utilizado en años anteriores.

Puede ver la fotogalería del desfile del 2025 aquí: Desfile del Día del Ejército de Guatemala conmemora 154 años de historia

Anteriormente, estas ceremonias se desarrollaban en el frontispicio del Ministerio de la Defensa; sin embargo, para esta edición se decidió retomar el escenario histórico para la conmemoración.

El orgullo de Guatemala desfila con honor. 🇬🇹



Acompáñanos en el Desfile Militar, una tradición que reúne el valor, la disciplina y el compromiso de los hombres y mujeres que sirven a la Nación, en conmemoración del CLV Aniversario de la Gesta Revolucionaria de 1871 y Día del… pic.twitter.com/NKwJmddxfQ — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) June 27, 2026

¿Qué ocurrió el 30 de junio de 1871?

De acuerdo con un documento elaborado por el Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica (IGER) y la Asociación de Servicios Educativos y Culturales (ASEC), el 30 de junio de 1871 se consolidó la llamada Revolución Liberal, encabezada por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, quienes más tarde ocuparían la Presidencia de la República.

Durante esa época, Guatemala atravesaba una fuerte crisis económica tras haber sido gobernada por conservadores durante 30 años, desde la fundación de la República. El descontento social llevó a los liberales a organizar un movimiento armado que derrocó al entonces presidente Vicente Cerna, sucesor de Rafael Carrera.

Este triunfo dio paso a una nueva etapa política e institucional conocida como el Régimen Liberal, que duró hasta la Revolución de octubre de 1944.

El Día del Ejército es una de las fechas más representativas para las fuerzas armadas del país, en la que se destacan los ascensos, reconocimientos y demostraciones de disciplina militar.