30 de junio: la historia detrás del Día del Ejército y el asueto en Guatemala

El 30 de junio es asueto oficial en Guatemala por el Día del Ejército, según lo establece el artículo 127 del Código de Trabajo.

La fecha rememora el papel de las Fuerzas Armadas en el movimiento militar de 1871.

Después de la muerte del presidente Rafael Carrera, en 1865, la población creyó que el nuevo gobierno cambiaría el rumbo del país. Sin embargo, el presidente Vicente Cerna anunció que continuaría con la política conservadora de su antecesor.

Inconformes, los generales Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios lideraron un movimiento militar que logró derrocar al gobierno de Cerna el 30 de junio de 1871, hecho histórico conocido como la Revolución Liberal de 1871.

La incorporación de las Fuerzas Armadas al movimiento de la Reforma Liberal también marcó la reorganización interna de la institución castrense.

En conmemoración de ese acontecimiento, el expresidente Juan José Arévalo instituyó el Día del Ejército en 1945 y estableció el 22 de diciembre para su celebración.

En 1953 se anunció que el Gobierno cambiaría la fecha al 20 de octubre, en conmemoración del Día de la Revolución; sin embargo, tras el derrocamiento de Jacobo Árbenz Guzmán, la disposición quedó sin vigencia.

Durante el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes se oficializó el 30 de junio como fecha de celebración del Día del Ejército, aunque en esa época se denominaba Día del Soldado, nombre que posteriormente fue sustituido.

Este año, el Ejército de Guatemala celebra 155 años de servicio y comparte una serie de historias que destacan la labor de hombres y mujeres que integran la institución.

El Código de Trabajo, en su artículo 127, incluye el 30 de junio entre los días de asueto nacional de descanso obligatorio y con goce de salario para los trabajadores del sector privado.

Sin embargo, la legislación vigente contenida en la Ley que Promueve el Turismo Interno de Guatemala, establecida en el Decreto 42-2010 y reformada mediante el Decreto 19-2018, dispone que los asuetos que coincidan con martes o miércoles se trasladarán al lunes inmediato anterior.

Por esa razón, este año el asueto por el Día del Ejército se trasladará al lunes 29 de junio, lo que permitirá a los trabajadores disfrutar de un descanso prolongado o de un fin de semana largo.